Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'ın konuğu oluyor. Belçika liginde lider konumda bulunan Union Saint Gilloise, Avrupa Ligi E Grubu'nu 3. tamamlayarak Konferans Ligi biletini kapmıştı. Zorlu maç öncesinde, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" Soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu müsabakasında Belçika temsilcisinin rakibi olan sarı lacivertliler, deplasmanda avantajlı skoru yakalayıp çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı tarihi...
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
Rövanş mücadelesi ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak
KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI
Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.