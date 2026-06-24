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        Üniversitelerden atılanlara af öngören teklif TBMM’ye sunulacak

        AK Parti, üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitimlerine dönmelerine ilişkin kanun teklifi çalışmalarını tamamlayarak, TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Öğrenci affı gündemde! Teklif TBMM'ye sunulacak

        TBMM tatile girmeden önce çıkarılması planlanan yasalardan biri olması hedeflenen düzenlemenin, üniversitelerden 2022 yılından sonra atılanları, çoğunluğu tıp fakültelerinde olmak üzere yasal süresi içinde eğitimini tamamlayamayıp son sınıfta ilişiği kesilenler ile 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayanları kapsaması öngörülüyor.

        AK Parti, Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklikler öngören ve üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitim hayatlarına dönebilmelerini sağlayacak kanun teklifi taslağına son şeklini verecek. TBMM Başkanlığı’na cuma veya gelecek pazartesi günü sunulması planlanan kanun teklifi taslağı 32 madde olarak hazırlandı.

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        Taslakta, konuya ilişkin son kanunun çıktığı 2022’den sonra üniversitelerden atılanların yeniden üniversitelere dönebilmesine ilişkin hükümler yer alıyor. Bu kapsamda, çoğunluğu tıp, diş hekimliği gibi yüksek maliyetli fakültelerde öğrenim görürken, sağlık ve ailevi nedenlerle yasal süresi içinde mezun olamayan son sınıftan atılanların yeniden eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlanması öngörülüyor.

        Ayrıca, 2022 yılından önce çıkarılmış kanunlardan hiç yararlanmamış olanların da yeniden üniversitelerine dönebilmelerine imkan verilmesi planlanıyor. Yüz kızartıcı suçlar ile terörden atılanların tanınan haklardan yararlanamayacağının yer aldığı taslak, öğretim elemanları ile ilgili düzenlemeler de içeriyor.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ TEKLİF HAZIRLANACAK

        Öte yandan AK Parti, TBMM’ye, "üniversitden atılanlara af" öngören bu düzenleme dışında, içinde en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin maddenin de yer alacağı bir torba teklif sunmayı planlıyor. Bu torba teklifte ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı yasalarla ilgili düzenlemeler yer alması öngörülüyor.

        TBMM'nin temmuz ayının son haftası tatile girmesi öngörülürken, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 12. Yargı Paketi, Türk Kızılay Kanun Teklifi, üniversitelerden ilişiği kesilenlere af ile en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin torba kanun teklifiyle birlikte toplam 5 kanun teklifinin yasalaştırılması planlanıyor.

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