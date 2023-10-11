Bazı günler de metrobüs durağından çıkan öğrenciler, üst geçitten başlayan otobüs kuyruğuna giriyor. Dakikalarca otobüse binmek için beklediklerini ve kimi zaman derslere geç kaldıklarını belirten öğrenciler yetkililerden çözüm bekliyor.

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"45 DAKİKA BEKLEDİĞİMİZ OLUYOR"

Öğrencilerden Yağmur Gider, her gün aynı sırayı beklediklerini söyleyerek, "45 dakika beklediğimiz oluyor. Derslere geç kalıyoruz. O yüzden daha erken çıkmamız gerekiyor. Daha fazla otobüs ve sefer sayısı olursa bizim için daha iyi olur." dedi.