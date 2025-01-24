Ünlülerden tedbir çağrısı: Böyle ölümler yaşanmamalı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı ve yararlılar için acil şifalar dileyen ünlü isimler, tedbir çağrısında bulundu; "Böyle ölümler yaşanmamalı"

Habertürk Giriş: 24.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:56 facebook

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