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        Haberler Magazin Ünlülerden tedbir çağrısı: Böyle ölümler yaşanmamalı

        Ünlülerden tedbir çağrısı: Böyle ölümler yaşanmamalı

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı ve yararlılar için acil şifalar dileyen ünlü isimler, tedbir çağrısında bulundu; "Böyle ölümler yaşanmamalı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:56
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        "Çağımız tedbir çağı olmalı"
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        Ünlüler; 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasıyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

        Burak Sergen: Çağımız tedbir çağı olmalı. Yetkililer işlerini düzgün yapmalı, artık böyle ölümler yaşanmamalı.

        Açelya Topaloğlu: Bitmedi! Sorumluların istifasını ve yargılanmasını ve tüm otellerde gerekli güvenlik önlemlerinin denetiminin tamamlanmasını bekliyoruz.

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