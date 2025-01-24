Ünlülerden tedbir çağrısı: Böyle ölümler yaşanmamalı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı ve yararlılar için acil şifalar dileyen ünlü isimler, tedbir çağrısında bulundu; "Böyle ölümler yaşanmamalı"
Ünlüler; 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasıyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.
Burak Sergen: Çağımız tedbir çağı olmalı. Yetkililer işlerini düzgün yapmalı, artık böyle ölümler yaşanmamalı.
Açelya Topaloğlu: Bitmedi! Sorumluların istifasını ve yargılanmasını ve tüm otellerde gerekli güvenlik önlemlerinin denetiminin tamamlanmasını bekliyoruz.