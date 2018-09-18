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UPS, tatil dönemi için 100 bin kişi istihdam edecek

ABD'li kargo ve taşımacılık devi UPS, kasım ayında başlayacak tatil dönemi için 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Şükran Günü, Kara Cuma, noel ve yılbaşının kutlanacağı kasım - ocak döneminde perakende sektöründe yaşanan yoğun talepten dolayı iş yükü artıyor ve şirketler geçici personel istihdamına gidiyor. Dünya genelinde 454 bin kişi çalıştıran ve 65.8 milyar dolar geliri olan UPS, yeni alımlarla 554 bin kişilik bir şirket olacak. Bu sayı, Türkiye'de 53 ilin toplam nüfusundan fazla

18.09.2018 - 11:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Küresel kargo şirketi United Parcel Service (UPS) yaklaşık 100 bin personel alacağını açıkladı. ABD merkezli şirketin geçici olarak istihdam edeceği 100 bin kişi yaklaşan tatil sezonuna hazırlık olarak planlanıyor.

ABD'de kasım ayında başlayan tatil sezonunda önce Şükran Günü kutlanacak, ardından perakende sektörünün en büyük indirim kampanyası olan Black Friday yani Kara Cuma başlayacak ve sonrasında Noel ve yılbaşı tatiline girilecek.

Şirketler, yoğun talepten dolayı yılın bu döneminde devasa boyutta geçici personel alımına gidiyor. UPS'in Türkiye'de de 13 açık pozisyonu bulunuyor.

Geçen sene 65.8 milyar dolar ciro yapan UPS, 2017 yılının aynı döneminde 95 bin kişiyi işe almıştı. Bu yıl, yüzde 5.3 artışla 100 bin ek işe alım gerçekleştirilecek. 2017 yılı sonunda açıklanan faaliyet raporuna göre tüm dünyada 454 bin kişi çalıştıran UPS, böylecek 554 bin kişilik bir şirket olacak. Bu sayı, Türkiye'de 53 ilin nüfusundan fazla

UPS'in rakiplerinden olan FedEx de geçtiğimiz günlerde aynı nedenle 55 bin personel alacağını duyurmuştu. ABD'li perakende devi Target ise 1830 mağazsında çalışmak üzere 120 bin kişiyi istihdam edeceğini duyurdu ve verilecek saatlik ücretin 12 dolar olacağını belirtti.

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