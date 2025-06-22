Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu öncesinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burada Bakan Uraloğlu'na İBB'de gerçekleştirilen operasyonlar sonrası metro hatlarının yapımında bir aksama yaşanıp yaşanmayacağı ve yapımına başlanmış hatların durması durumunda Bakanlığın müdahalede bulunup bulunamayacağı soruldu.

Şehir yerleşkelerindeki ulusal ve uluslararası demiryolu bağlantıları dışında şehir merkezlerindeki hafif raylı sistem hatlarının yapılmasının belediyenin görevi olduğunu hatırlatan Uraloğlu "İstisnası nedir? Eğer o ulusal ağı havalimanına, limana bağlıyorsa o bizim bakanlığın görev alanına da giriyor. Dolayısıyla burada belediyeler projelerini, öngörülerini ortaya koyarlar. Her halükarda otorite biziz, düzenleyici otorite. Bize projelerini onaylattırırlar. Projeleri onaylarız. Çünkü ülkede bir bütünlük oluşması lazım. Raylı sistem araçlarından belki iki ili birbirine bağlayacak olan raylı sistemin doğru bağlanması için belli bir standardizasyon noktasında otorite biziz ve biz onaylarız. Dolayısıyla sonrasında ilgili belediye bunu yapar. Eğer belediye bunun bakanlık tarafından yapılmasını isterse bu mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bizim bakanlık bunu alır yapar ve kendisine devreder ve yapım ücretini de belediyeden keser" dedi.

REKLAM "İSTANBUL'DAKİ METROLARDA HARCANAN 100 BİRİMİN SADECE 25'İ TAHSİL EDİLDİ" Bakan Uraloğlu söz konusu kesintinin nedenlerini ise şöyle açıkladı: "Bu da bir tartışma konusu, ona hemen açıklık da getirmiş olayım. Madem sen keseceksen niye sana yaptırsın ki sorusu gelebilir. Niye yaptırsın? Bir, bir kere yapım dönemindeki hiçbir finansman maliyetine katlanmıyor. İki, iş bittiği zaman o günkü fiyatlarla harcanan para sabitleniyor ve ödeme sonuna kadar yeni bir faiz işletilmiyor. İstanbul'da yapılmış olan bazı metro projelerinde harcanan 100 birimin sadece 25 biriminin tahsil edildiğini söyleyebilirim. Yani böyle bir kolaylık var." 'ABARTI VAR' DEMİŞTİM İBB'ye yapılan operasyonlar sonrası aksayan işleri kendi insiyatifleriyle bakanlığın uhdesine almalarının mümkün olmadığını belirten Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ancak ilgilisinin talep etmesi durumunda bu söz konusu. Elbette talep ettiğinde biz orada nerede olmalıyızı mutlaka değerlendiririz. Ama şu ana kadar bize ulaşan bir talebin olmadığını söyleyebilirim. Bakın yine sizin arkadaşlarınızın basın mensuplarının haberlerinden ben şöyle bir şey okumuştum ve çok şaşırmıştım. Avrupa Birliği'nden finanse edilen bir metro projesi, finans kenti bağlayan bir metro projesi, üç tane büyük firmanın konsorsiyum olarak yürüttüğü proje için alınan büyük miktardaki kredinin işe kullanılmadığını okumuştum. Şaşırmıştım. “Ya bunda abartı var. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum” demiştim.

"FİRMALARIN YETKİLİLERİ ZİYARET ETTİ" "O firmaların yetkilileri beni ziyaret ettiler. “Burada iş durdu. Hani bunu lütfen siz teslim alın” dediler. Ben de anlattım hani nasıl devralabileceğimizi. Dedim ki kredisi var zaten ve Mehmet Şimşek Bakanımız da 110 milyon Euro'luk son paketini de onayladı. 'Devam edin, niye durdunuz' dedim. Dediler ki; 'Öncesinde gelen 60 milyon Euro bizim işe kullanılmadı.' Bir kere işlem olarak bu nasıl olur benim aklım durdu, onu söyleyeyim. Yani hem böyle bir şeyin işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle, gerçekten nereye kullanıldı, o konuda bir bilgiye sahip değilim. Ama 60 milyon Euro'luk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Burada müşaviri var, kredi kuruluşunun müşaviri var, idarenin kontrolü var, onun için hani bundan dolayı durdu. Ne zaman? Geçen ay. İstanbul'daki malum süreç başladıktan sonra olan bir süreçtir. Yani gerçekten nereye gittiğini ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir." "TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİ ORALARI GEÇTİ" Bakan Uraloğlu'na bunun yanında son dönemde özellikle bayram tatili sırasında tartışma konusu olan trafik cezaları ve radarlar da soruldu.

Seyahat eden araçların binde beşine hız denetimi ve ceza uygulaması yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ama algı onun çok üzerinde oldu. Tabii burada çok net refleks şudur, vatandaşlarımızın trafikte can kaybını azaltmak. Bütün hesap budur. Onun haricinde trafik cezası kesildi de bütçeye şu kadar… Türkiye'nin bütçesi oraları çok fazla geçti. Öyle bir kaynağa ihtiyacı yok ülkemizin. Bazı vatandaş diyor ki '90'la gidiyorum 70'e düştü 50'ye düştü tekrar 70'e çıktı.' Tabii bir sürücünün bütün dikkatinin yol ve lehvalarda elbette olmasını isteriz. O zaman bu sefer şöyle bir soru da beraberinde geldi: “Bu lehvalar yanlış mıydı da bir komisyon kuruldu?” Bir yanlışlık yok. Kurulan komisyon buradaki mesela bir yaya geçidinde siz eğer 50'ye düşürmüşseniz, yaya geçidi koymuşsanız 50'ye düşürmek zorundasınız. 70'le geçiremezsiniz oradan. O zaman dedik ki biz bu yaya geçişlerini birazcık daha birleştirme… Yaya geçişlerini alttan veya üstten yapma... Bunların hepsini tespit edelim."

Ama ilk etapta da bu levhalarda gelişen ve değişen imar durumuna yerleşim şartlarına göre bir düzenleme yapalım dedik." "YERLEŞİM LEVHASI GÖRDÜYSENİZ 50'YE DÜŞMENİZ GEREKİR" "Mesela bir tanesini çok basit söyleyeyim size. Siz bir yerleşim levhasını gördüğünüzde ilçe olsun il olsun onu gördüğünüzde otomatik aksi bir şey demiyorsanız orası meskun mahaldir, elliye düşmeniz gerekir. Biz bunu genelde yerleşimlerin sınırına koyduk. O zaman şunu tartıştık. Dedik ki yerleşimin yoğunlaştığı yere koyalım bunu mesela. Dolayısıyla bunların hepsini o komisyon iki bakan yardımcımızın başkanlığında kuruldu. Çalışmaya başladı." İRAN'DA 7 IRAK'TA 4 UÇAK KALDI İran-İsrail çatışması sebebiyle bölgede herhangi bir sivil uçağın kalıp kalmadığının sorulması üzerine ise Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: "Şu anda bizim bu İran-İsrail çatışmasında İran'da 7 tane, Irak'ta da 4 tane uçak var. Bunlar ağırlıklı olarak Pegasus'un yanlış hatırlamıyorsam yedi tane Pegasus'un, iki tane Türk Havayolları'nın, bir tane Ajet'in, bir tane de Tailwind'in uçağı var. Bunlar dediğim gibi yedi tanesi İran'da, dört tanesi de Irak'ta.

Bunları gerek dış işlerimiz gerekse de Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz. O bölgedeki hava hareketinin ve roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler hem de biz alamadık işin açıkçası. Yani belli gün tam hatırlamamakla beraber 3-4 gün yanlış hatırlamıyorsam orada bütün ekipler kaldı. Şimdi bütün ekipleri de bu tarafa aldık. Hani en azından can güvenliğini sağlama noktasında günlük takip ediyoruz. Bir fırsat olursa ilk fırsatta onları almış olacağız." 5G'DE İLK SİNYAL 2026'DA ALINACAK Bakan Uraloğlu 5G ihalesi sürecinin sorulması üzerine konuya ilişkin operatörlerle pek çok kez görüştükleri bilgisini paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak beklentisinin daha çok yatırım olduğunu vurgulayan Uraloğlu "Yani kamuya daha fazla para alma yerine daha iyi bir altyapı, iletişim altyapısı, 5G imkanı sunmaktır. Ne zaman? Yani eğer bir aksilik olmasa yani Ağustos ayı içerisinde bunun ihalesini yapalım diye düşünüyoruz. Ama 2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve buradaki ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki, yoğun illerin kapsanması ve peyder pey bir program dahilinde ki bu 4,5G'de de böyle olmuştu" diye konuştu.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDE NASIL BİR YOL İZLENECEK? Toplantıda ayrıca kamu-özel işbirliği otoyollarının süresi bittiğinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu. Bakan Uraloğlu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035 yılında bakımları yapılmış bir halde teslim alacaklarını belirterek "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devamındaki bir kısım otoyolu 2028 yılında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını da 2029 ve 2030 yıllarında biz devralmış olacağız. Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'nu 2030 yılında, yine Ankara Niğde Otoyolu'nu 2035 yılında, Çanakkale Köprüsü ve otoyollarını 2034 yılında gibi… Otoyolları 2028’den itibaren biz kamuya almış olacağız. Bunlar çok eleştirilen projelerdi. Ama bakın on yıl, on beş yıl, yirmi yıl neyse sözleşmesine göre öngörülen süreçte bu firmalar buralarını yapıyorlar, işletiyorlar ve bize teslim ederken de ağır bakımını yaparak teslim ediyorlar. Dolayısıyla 2028’den sonra bunları teslim alacağız" dedi. Söz konusu projelerin yeniden ihale edilebileceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı şunları söyledi: "Burada istersek ücretsiz elbette yapabiliriz. Ama muhtemelen makul ücretler ile ya Karayolları Genel Müdürlüğümüz kendisi işletir ya da bir işletme modeliyle onu ihale eder. Ama 2034 yılına geldiğimizde, bu otoyolları devraldığımızda gerek kendimiz işletelim gerekse bir işletmeciye verelim Ulaştırma Bakanlığı'nın ödenek ihtiyacı, problemi olmamış olacak. Böyle de kıymetli bir yapıdan bahsediyoruz."