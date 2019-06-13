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Fiat 500X’in üretimi 500 bini geçti

Fiat'ın 2014 yılından bu yana piyasada olan kompakt SUV modeli 500X'in üretimi 500 bin adedi geçti. Bantlardan inen 500 bininci 500X'in, markanın 120’inci yılına ithafen hazırlanan özel versiyonu olduğu açıklandı. 100 ülkeye ihraç edilen 500X, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki Jeep'in Renegade modeli ile aynı platformu paylaşıyor

Fiat 500X

İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın kompakt SUV modeli 500X’in, 500 bininci üretimi gerçekleşti.

Düzenlenen özel törenle üretim bandından inen 500 bininci Fiat 500X ise modelin, markanın 120’inci yılına ithafen hazırlanan özel versiyonu oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Fiat 500X'in, 2014 yılından bu yana Avrupa genelinde sınıfında ilk 10 içerisindeki yerini koruduğu, İtalya’da da segmentinin liderliğini sürdürdüğü kaydedildi.

JEEP İLE AYNI PLATFORMU PAYLAŞIYOR

Türkiye’de de 2015 yılından bu yan satışa sunulan 500X'in, bugüne kadar 3 bin adedi aşan satış performansı gösterdiği belirtiliyor.

Fiat'ın İtalya'daki Melfi Fabrikası'ndan üretilen 500X, küresel pazarlarda 100'ü aşkın ülkeye ihraç ediliyor. 500X, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki Jeep'in Renegade modeli ile aynı platformu paylaşıyor. 

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