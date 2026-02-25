Vakıf GYO'dan 2025'te 780 milyon lira net dönem karı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vakıf GYO 2025 yılının finansal sonuçlarını açıkladı. Bilanço yapısı, portföy çeşitliliği ve disiplinli nakit akışı yönetimi, ihtiyatlı risk yönetimi ve paydaşlarıyla kurduğu iletişim sayesinde 2025'te büyüme eğilimini korumayı başaran şirketin aktif büyüklüğü 31,1 milyar liraya ulaştı.

Öz kaynaklarını 24,5 milyar liraya yükselten şirketin net dönem karı 780 milyon lira oldu. Müşteri beklentilerini merkeze alan esnek ödeme planları ve kampanyalarıyla kitlelere ulaşan şirket, geçen yıl satış ve kiralama faaliyetlerinden de 1,7 milyar lira hasılat elde etti.

Şirketin faiz geliri hariç operasyonel verimliliğinin göstergelerinden biri olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) 422 milyon lira, FAVÖK marjı ise yüzde 25 seviyesine ulaştı.

Kira gelirlerini enflasyonun üzerinde yüzde 24 artıran şirketin kira geliri 665 milyon lira, kira gelirinin toplam gelir içindeki payı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

"Mevcut portföylerimiz değerini artıran adımlar attık"

Açılamada görüşlerine yer verilen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, 3,2 milyar liralık nakit varlığı, düşük borçluluk rasyosuna sahip bilanço yapısı ve öz kaynak tabanının da yardımıyla mevcut portföylerinin değerini artıran adımlar attıklarını belirtti.

Stratejik hedefleri ve büyüme modelleri doğrultusunda "İstanbul Finans Merkezi" ve "Cubes Ankara" projelerinin devreye girmesiyle portföylerinin değeri ve gelir yaratma kapasitesinin arttığını vurgulayan İncehasan, şöyle devam etti: "Kira gelirimizin geçtiğimiz yıla kıyasla enflasyonun üzerinde, yüzde 24 oranında artış kaydetmesi, kira getirisi odaklı gelir modelimizin güçlendiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemlerde VSancaktepe Merkez projemizin, Kütahya'da kentsel dönüşüm kapsamında geliştireceğimiz yeni binamızın, mevcut kiralık gayrimenkullerimizin ve planlanan yeni yatırımlarımızın, kira gelirlerimiz üzerinde çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz." İncehasan, riskleri dengelemek ve gelir sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla portföylerini farklı gelir dinamiklerine sahip varlıklarla çeşitlendirmeye devam edeceklerini anlatarak, bu kapsamda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir veri merkezi projesini hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti. İzmir'in Konak ilçesinde hayata geçirecekleri karma yaşam projesi "VYeniKonak" için inşaat sürecini başlatacak sözleşmeyi imzaladıklarını da aktaran İncehasan, şunları kaydetti: "Yapımı devam eden projelerimiz arasında yer alan ve ticari üniteler dahil toplam 332 adet bağımsız bölümden oluşan VSancaktepe Merkez projemizde inşaat ilerleme oranı yüzde 65 seviyesine ulaştı. Proje kapsamında 119 adet satış vaadi sözleşmesi imzaladık. Yatırım amaçlı gayrimenkullerimiz arasında yer alan Nidapark Küçükyalı projesindeki kalan bağımsız bölümlerin de satışlarını tamamladık. Medyan Kadıköy projesinde ise 30 adet bağımsız bölümün 28'i için satış vaadi sözleşmesi imzalayarak önemli bir satış başarısı elde ettik."

İncehasan, imza attıkları her projeyi içinde hayatın yeşereceği, ailelerin huzurla yaşayacağı, çocukların güvenle büyüyeceği ve ticari hayatın değer üreteceği nitelikli yaşam alanları olarak ele aldıklarına işaret ederek, Türkiye'nin ihtiyaçlarını doğru okuyarak, yenilikçi ve modern bakış açısıyla geliştirdikleri konut ve ticari projeleriyle geleceğe de yatırım yaptıklarını belirtti. Türkiye'ye değer katan, aile yaşamını güçlendiren ve ekonomik hayata sürdürülebilir katkı sağlayan projeler üretme sorumluluğunda olduklarını vurgulayan İncehasan, söz konusu faaliyetlere kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çekti. "Hayat bulduğumuz bu topraklara vefa borcumuzu ödüyoruz" Onur İncehasan, kurumsal yönetim ilkelerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir ve paydaş memnuniyetini önceliklendiren çalışma anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini aktararak, "Sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluk bilincimizle, çevreye duyarlı uygulamaları hayata geçiriyor, tüm faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Şirketimizi kalkınma hedefleriyle uyumlu beş yıllık stratejik plan çerçevesinde yöneterek katma değerli toplumsal projelerimizle, hayat bulduğumuz bu topraklara vefa borcumuzu ödüyoruz." değerlendirmesini yaptı.