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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 2023-2024 sezonunu açtı - Voleybol Haberleri

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 2023-2024 sezonunu açtı

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonunu açtı. VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti, genel menajer Banu Can Schürmann ve oyuncular katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:51
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        VakıfBank sezonu açtı
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        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, 2023-2024 sezonunu açtı.

        Sezon açılışı dolayısıyla VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti, genel menajer Banu Can Schürmann ve oyuncular katıldı.

        Başkan Abdi Serdar Üstünsalih, açılışta yaptığı konuşmada, yeni sezona başlayacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Takımımız geçen sezon bizi gururlandırdı. Kısa bir dinlenmenin ardından oyuncularımız, evlerine döndü. Ayrıca milli takıma da değinmek isterim. Yaz dönemi bizim için yoğun geçti. Filenin Sultanları kazandıkları altın madalyalarla ve olimpiyat elemelerindeki başarılarıyla bizi gururlandırdı. Türk kadını, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk voleybolunu dünyanın zirvesine taşıdı. Avrupa şampiyonu olan ilk ekip olarak da tarihe geçtik. Takım bazında kazandığımız şampiyonlukları, milli takım bazında da yaşadık. Birçoğu elimizde büyüyen ve VakıfBank ailesinden gelen kızlarımızla gurur duyuyorum. Elbette diğer ülke takımlarında da oyuncularımız ve antrenörlerimiz başarı yakaladı. Hepsini takip ettik ve başarılarıyla gururlandık."

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        "Katıldığımız tüm turnuvaların doğal favorisiyiz"

        Oyunculara ve teknik ekibe güvendiklerini söyleyen Üstünsalih, "Katıldığımız tüm turnuvaların doğal favorisiyiz. Kulüpler bazında dünyanın en prestijli organizasyonunda 6 şampiyonluk yaşayan tek takımız. Yeni sezona daha önce kupa kazanmamış gibi başlayacağız. Kadromuza ve teknik ekibimize yeni isimler katıldı. Yenilenmiş kadromuzla beraber yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yıl formamızda Türkiye'nin 100. yılına özel logomuz olacak ve bu formayla Avrupa'da bayrağımızı en yükseklere çıkarmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann ise kulübe geri dönmesiyle ilgili şunları söyledi:

        "23 yıl önce VakıfBank formasını üzerimden çıkardım. Bugün genel menajer olarak geri döndüm. Bu benim için çok özel. Burada olduğum için çok değerli hissediyorum. 23 yıl boyunca voleybol ile iç içe oldum. Avrupa'nın en özel tesislerinden birine sahibiz. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımında olmak da çok iyi hissettiriyor. Gelecekte voleybolu sevecek olan küçük kızlarımıza örnek olmak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimizde kızlarımıza örnek olacağımıza inanıyorum. VakıfBank, dünyada voleybol denince akla ilk gelen takımlardan biri. Başarılı ve sağlıklı bir sezon olmasını diliyorum."

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        Giovanni Guidetti: "Bu takımda olmak çok önemli ve bunun için sıkı çalışacağız"

        Kadrodaki değişikliklerle ilgili konuşan başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu sezonda birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. 6 yeni oyuncumuz var. Teknik ekibe de yeni kişiler katıldı. Bundan dolayı heyecanlıyız. Bu takımda görev almak çok önemli ve bunun için sıkı çalışacağız. İyi bir sezon olmasını diliyoruz." dedi.

        Takım kaptanı Gabi Guimaraes, taraftarları yeniden göreceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Aramızda yeni kişiler var ama yine de aynı değerleri taşıyoruz. Yeni kupalar ve hedefler için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu takımla harika başarılara imza atmak istediklerini söyleyen Zehra Güneş de "İlk hedefimiz Süper Kupa. Daha sonra adıma adım ilerleyeceğiz. Yeni başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

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