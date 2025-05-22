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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık! - Voleybol Haberleri

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık!

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Yuan Xinyue ile smaçör Caterina Bosetti ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:54
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        VakıfBank'ta iki ayrılık!
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        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Yuan Xinyue ile smaçör Caterina Bosetti ile yollar ayrıldı.

        Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Yuan Xinyue ve Caterina Bosetti, VakıfBank'ta bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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