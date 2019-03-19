Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valbuena, Sarı-Lacivertli kulüpten yeni mukavele beklediğini söyledi.

beIN Sports France’a röportaj veren 35 yaşındaki yıldız, “Neler olacağını bilmiyorum, hala bekliyorum. Şu an Türkiye’de durumum belirsiz. Ama Fenerbahçe’nin benden memnun olduğunu biliyorum. Tabii bunda kulübün sezon sonunu nasıl bitireceği de önemli olacak” dedi. Valbuena, Bordeaux iddialarına da, “Önceliğim Fransa’ya dönmek değil” yanıtını verdi.