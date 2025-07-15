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        Haberler Müzik Van'da Göçer coşkusu

        Van'da Göçer coşkusu

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:34
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        Van'da Göçer coşkusu
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        Van Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde sahne sevilen şarkıcı Ferhat Göçer’in oldu.

        Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda verdiği konserde Göçer; 'Sorarlarsa', 'Gül ki', 'Kalp Kalbe Karşı' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca on binlerce hayranıyla tek bir ağızdan söyledi.

        'Caney Caney' gibi hareketli türkülerle alanı dolduran kalabalığı coşturan Ferhat Göçer, davul performansıyla da büyük alkış aldı. 1. Lig'e çıkan Vanspor’un sevincine ortak olan ünlü şarkıcı, konserinde taraftarlara tezahürat yaptırdı.

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        #ferhat göçer
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #van
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