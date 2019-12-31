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Türkiye Varlık Fonu (TVF),Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın(EBRD) Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk payını satın aldı.

Fondan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yüzde 10’luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul’daki payımızı yüzde 90.60’a çıkardık.

Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul’daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye’nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye’ye inanan ve Borsa İstanbul’a değer katan EBRD’ye teşekkür ederiz."