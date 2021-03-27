Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

VavaCars CEO’su Merritt: 'İkinci el araçta talep patlaması bekliyoruz'

Türkiye'de 2'inci yaşını kutlayan ikinci el araç şirketi VavaCars, gelecek hedeflerini açıkladı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, Türkiye’de kalıcı olmayı ve büyümeyi hedeflediklerini kaydederek, "Önümüzdeki 5 yılda Türkiye ve Pakistan operasyonları için belirlenen 1 milyar dolar ciro hedefinin yüzde 85’lik payını Türkiye oluşturuyor" dedi. İkinci el araç pazarının güncel durumu hakkında da konuşan Merritt, "İkinci elde her ne kadar 2021’e yavaş bir başlangıç yapılmış olsa da aynı 2020’de gördüğümüz gibi yaz aylarıyla beraber sarkan talebin patlama yaşaması ve yılın sonuna kadar hız kesmeden gitmesini bekliyoruz" diye konuştu

VavaCars CEO’su Merritt: 'İkinci el araçta talep patlaması bekliyoruz'

Vitol Grup bünyesinde, Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi olarak kurulan ikinci el araç şirketi VavaCars, Türkiye’de 2'inci yaşını kutluyor.

Şirketin 2 yıl içindeki performansı ve gelecek hedefleri ile bilgiler paylaşan kurucu ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, VavaCars’ın kuruluşunun ve yatırımlarının Türkiye ile başlamasının tesadüf olmadığını, ülkenin ve pazarın sunduğu büyüme potansiyeliyle ilişkili olduğunu vurguladı.

Türkiye’de kalıcı olmayı ve büyümeyi hedefleyen bir marka olduklarının altını çizen Merritt, Mart 2019’dan bugüne kadar Türkiye’deki toplam araç parkının yüzde 48’ini oluşturan 4 büyük şehirde 22 araç alım merkezi açtıklarını ve 2021 yılında bu sayıyı tüm Türkiye genelinde, yeni illerde açılacak merkezlerle ikiye katlamayı planladıklarını söyledi.

VavaCars CEO’su Merritt, Türkiye'de pilot ülke misyonunu başarıyla tamamladıklarını ve global büyümenin yeni ülkelerle devam edeceğini de bildirdi. 2020 yılında 110 milyon dolar ciro yaptıklarını açıklayan Lawrence Merritt, hizmet vermeye başladıkları ilk günden itibaren alınan araç sayısını da yüzde 639 arttırdıklarını ifade etti.

Türkiye’deki 2. el araç piyasasının ekonomik hacminin çok büyük olduğunu ve bu kadar büyük bir pazarda belirgin bir lider olmadığına dikkat çeken VavaCars CEO’su Merritt, "5 yıl içinde Türkiye ve Pakistan operasyonları için belirlenen 1 milyar dolar ciro hedefimizin yüzde 85’lik payını Türkiye oluşturuyor. Perakendede başlayacak dijital satışların da toplam ciro içinde yüzde 1-2 oranında pay sahibi olmasını bekliyoruz" dedi.

'TALEP PATLAMASI BEKLİYORUZ'

VavaCars CEO’su Merritt, "İkinci elde her ne kadar 2021’e yavaş bir başlangıç yapılmış olsa da aynı 2020’de gördüğümüz gibi yaz aylarıyla beraber sarkan talebin patlama yaşaması ve yılın sonuna kadar hız kesmeden gitmesini bekliyoruz. Fiyatların 2020’ye kıyasla daha sabit gitmesini böylelikle satış adetlerinin artacağını öngörüyoruz. Bununla beraber sıfır araç tedariğinde yaşanacak olası sorunlar, ötelenmiş talebin bahar ve yaz dönemine sıkışması, seyahat kısıtlarının gevşetilmesi, bayram ve tatil sezonuyla beraber artan talebin etkileriyle fiyatlarda artış da gerçekleşebilir. 2021’in 2020’de gerçekleşen 6.4 milyon satışı geçen bir yıl olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Lawrence Merritt, 2 yıldır sadece galeri ve bayilere araç satışı yaptıklarını hatırlatarak, Haziran ayı itibariyle direkt tüketiciye satış yapmaya başlayacaklarını da bilgisini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrikli station wagon MG5 tanıtıldı - haberler
OTOMOBİLMG'den elektrikli station wagon
Honda, Gebze’deki üretim tesislerini devretti
OTOMOBİLHonda, Gebze’deki üretim tesislerini devretti
Bir ilk! Toyota Proace City Türkiye'de satışa çıktı - Ekonomi Haberleri
OTOMOBİLJapon marka Türkiye'de ticarete atıldı
'İkinci elde fiyatlar artmaya başladı' - haberler
OTOMOBİL'İkinci elde fiyatlar artmaya başladı'
Otoparklarda elektrikli araçlar için şarj ünitesi zorunluluğu
OTOMOBİLOtoparklara şarj zorunluluğu
Avrupa otomotiv pazarı Şubat ayında yüzde 17 daraldı
OTOMOBİLAvrupa daraldı, Türkiye 6. ülke oldu
Trafikteki elektrikli veya hibrit otomobil sayısı bir yılda 2,5 katına çıktı
OTOMOBİLSayı yüzde 150 arttı! LPG'li araçları geçti
Toyota ve Isuzu hisse ortaklığına gitti
OTOMOBİLToyota ve Isuzu'dan hisse ortaklığı
Trafiğe çıkan araç sayısı Şubat'ta yüzde 43 arttı
OTOMOBİLTrafiğe çıkan araç sayısı Şubat'ta arttı
letgo ikinci el araba işine girdi
OTOMOBİLİkinci el otoyu 'online'a taşıdı