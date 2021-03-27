Vitol Grup bünyesinde, Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi olarak kurulan ikinci el araç şirketi VavaCars, Türkiye’de 2'inci yaşını kutluyor.

Şirketin 2 yıl içindeki performansı ve gelecek hedefleri ile bilgiler paylaşan kurucu ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, VavaCars’ın kuruluşunun ve yatırımlarının Türkiye ile başlamasının tesadüf olmadığını, ülkenin ve pazarın sunduğu büyüme potansiyeliyle ilişkili olduğunu vurguladı.

Türkiye’de kalıcı olmayı ve büyümeyi hedefleyen bir marka olduklarının altını çizen Merritt, Mart 2019’dan bugüne kadar Türkiye’deki toplam araç parkının yüzde 48’ini oluşturan 4 büyük şehirde 22 araç alım merkezi açtıklarını ve 2021 yılında bu sayıyı tüm Türkiye genelinde, yeni illerde açılacak merkezlerle ikiye katlamayı planladıklarını söyledi.

VavaCars CEO’su Merritt, Türkiye'de pilot ülke misyonunu başarıyla tamamladıklarını ve global büyümenin yeni ülkelerle devam edeceğini de bildirdi. 2020 yılında 110 milyon dolar ciro yaptıklarını açıklayan Lawrence Merritt, hizmet vermeye başladıkları ilk günden itibaren alınan araç sayısını da yüzde 639 arttırdıklarını ifade etti.

Türkiye’deki 2. el araç piyasasının ekonomik hacminin çok büyük olduğunu ve bu kadar büyük bir pazarda belirgin bir lider olmadığına dikkat çeken VavaCars CEO’su Merritt, "5 yıl içinde Türkiye ve Pakistan operasyonları için belirlenen 1 milyar dolar ciro hedefimizin yüzde 85’lik payını Türkiye oluşturuyor. Perakendede başlayacak dijital satışların da toplam ciro içinde yüzde 1-2 oranında pay sahibi olmasını bekliyoruz" dedi.

'TALEP PATLAMASI BEKLİYORUZ'

VavaCars CEO’su Merritt, "İkinci elde her ne kadar 2021’e yavaş bir başlangıç yapılmış olsa da aynı 2020’de gördüğümüz gibi yaz aylarıyla beraber sarkan talebin patlama yaşaması ve yılın sonuna kadar hız kesmeden gitmesini bekliyoruz. Fiyatların 2020’ye kıyasla daha sabit gitmesini böylelikle satış adetlerinin artacağını öngörüyoruz. Bununla beraber sıfır araç tedariğinde yaşanacak olası sorunlar, ötelenmiş talebin bahar ve yaz dönemine sıkışması, seyahat kısıtlarının gevşetilmesi, bayram ve tatil sezonuyla beraber artan talebin etkileriyle fiyatlarda artış da gerçekleşebilir. 2021’in 2020’de gerçekleşen 6.4 milyon satışı geçen bir yıl olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Lawrence Merritt, 2 yıldır sadece galeri ve bayilere araç satışı yaptıklarını hatırlatarak, Haziran ayı itibariyle direkt tüketiciye satış yapmaya başlayacaklarını da bilgisini paylaştı.