Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursaspor'la Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya gelirken yeni transfer Vedat Muric, iki gol birden attı!

İlk yarının son anları oynanırken 45+1'inci dakikada sol kanatta Cebrail'in ortasına hareketlenen Alper, topu Vedat'la buluşturdu. Vedat da bu fırsatı geri tepmeyerek ilk golünü attı ve sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, kazandığı topta hemen Vedat'ı gördü. Vedat topla buluşur buluşmaz sağ ayağıyla şık bir vuruş yaptı ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı.

Kosovalı yıldız, olaylı bir transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı.