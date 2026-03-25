SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yarın akşam ekranlara gelecek final bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede, Kudret ve Vezir'in hikâyesinin başladığı yer olan Esenler Otogarı'nda ikilinin buluşması geçmişin hatıralarını yeniden gözler önüne seriyor.

Kudret'in beyazlar içinde sevdiği adama son kez sarıldığı anda, bu kez Vezir sırtından bıçaklanıyor ve Kudret, anne ile babasının intikamını alıyor. Yayınlanacak final bölümünde izleyiciyi duygudan duyguya sürükleyecek anlar şimdiden merakla bekleniyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

'Veliaht', final bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!