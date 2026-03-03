Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Veliaht’ın kadrosuna Serhat Teoman katıldı - Magazin haberleri

        ‘Veliaht’ın kadrosuna Serhat Teoman katıldı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Veliaht'ın kadrosuna, ünlü oyuncu Serhat Teoman dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu, 'Veliaht'ın kadrosuna katıldı

        SHOW TV’nin sevilen dizisi, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ın kadrosuna ünlü oyuncu Serhat Teoman katıldı. ‘Veliaht’ın büyük merakla beklenen ve gizemini koruyan Faroz karakteriyle dâhil olan oyuncu hem Timur hem de Yahya için tüm dengeleri değiştirecek.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi ‘Veliaht’ın güçlü kadrosuna başarılı oyuncu Serhat Teoman dahil oldu. Dizinin 24'üncü bölümünden itibaren herkesin merakla beklediği Faroz karakterine hayat verecek Serhat Teoman, Kars’a gidip hızlıca dizinin ekibiyle çekimlere başladı. Esenler'i almaya ant içmiş, illegal dünyanın korkulu rüyası Faroz, başta Reyhan olmak üzere Karslı ve Kaptan ailesi için geçmişin kapılarını yeniden aralayacak.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimlerin buluştuğu ‘Veliaht’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnanın başkenti Beyruttaki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. (AA)

        #Serhat Teoman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu