‘Veliaht’ın kadrosuna Serhat Teoman katıldı

SHOW TV’nin sevilen dizisi, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ın kadrosuna ünlü oyuncu Serhat Teoman katıldı. ‘Veliaht’ın büyük merakla beklenen ve gizemini koruyan Faroz karakteriyle dâhil olan oyuncu hem Timur hem de Yahya için tüm dengeleri değiştirecek.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi ‘Veliaht’ın güçlü kadrosuna başarılı oyuncu Serhat Teoman dahil oldu. Dizinin 24'üncü bölümünden itibaren herkesin merakla beklediği Faroz karakterine hayat verecek Serhat Teoman, Kars’a gidip hızlıca dizinin ekibiyle çekimlere başladı. Esenler'i almaya ant içmiş, illegal dünyanın korkulu rüyası Faroz, başta Reyhan olmak üzere Karslı ve Kaptan ailesi için geçmişin kapılarını yeniden aralayacak.