Victor Osimhen-Bayern Münih iddialarına Alman devinden yanıt!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Alman basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Almanya'da yayın yapan TZ'nin muhabiri Philipp Kessler'in haberine göre; Victor Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi.

BAYERN MÜNİH'TEN OSIMHEN YANITI

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, mevcut kadro planlamasında Victor Osimhen'e ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Eberl'in, kulübün forvet hattında şu an için herhangi bir değişiklik düşünmediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.

Osimhen transferinin ancak Harry Kane'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebileceği aktarıldı.

Ancak İngiliz yıldızın kulüpte mutlu olduğu ve böyle bir ayrılığın düşük ihtimal olarak değerlendirildiği kaydedildi.