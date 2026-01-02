Habertürk
        Victor Osimhen-Bayern Münih iddialarına Alman devinden yanıt! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen-Bayern Münih iddialarına Alman devinden yanıt!

        İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildiği iddia edilen Victor Osimhen için Alman devinden yanıt geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 02.01.2026 - 16:15
        Osimhen - Münih iddialarına Alman devinden yanıt!
        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Alman basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

        Almanya'da yayın yapan TZ'nin muhabiri Philipp Kessler'in haberine göre; Victor Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi.

        BAYERN MÜNİH'TEN OSIMHEN YANITI

        Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, mevcut kadro planlamasında Victor Osimhen'e ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Eberl'in, kulübün forvet hattında şu an için herhangi bir değişiklik düşünmediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.

        Osimhen transferinin ancak Harry Kane'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebileceği aktarıldı.

        Ancak İngiliz yıldızın kulüpte mutlu olduğu ve böyle bir ayrılığın düşük ihtimal olarak değerlendirildiği kaydedildi.

        Galatasaray'da taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 12 gol kaydetti.

        Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcüyü yaz transfer döneminde 75 milyon Euro bonservis ile kadrosuna katmıştı.

