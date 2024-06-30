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        Haberler Dünyadan Victoria ve David Beckham çifti oğulları Cruz'un işine engel oldu - Magazin haberleri

        Victoria ve David Beckham çifti oğulları Cruz'un işine engel oldu

        Bir 'nepo bebek' olarak hayatına devam etmek istemeyip sadece adıyla ünlenmek isteyen Cruz Beckham, annesi Victoria ve babası David Beckham'ın engellemesiyle karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:14
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        David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin en küçük oğlu Cruz Beckham, müzik konusunda yeteneğiyle biliniyor. 19 yaşındaki Beckham, şarkı söylüyor; gitar, piyano, bateri ve mandolin çalabiliyor. Bir müzik yönetimi şirketine bağlı olan Cruz Beckham, anne ve babasının, ünlü 'Beckham' soyadını kullanması konusunda ısrar etmesi üzerine şirketten ayrıldı.

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        Tap Management adlı şirket, Cruz Beckham'ın sadece ilk adıyla anılmasını istiyordu, ancak ebeveynleri bu plana karşı çıktı. David Beckham ile Victoria Beckham'ın soyadı ısrarı üzerine müzik firması ve Cruz Beckham, ocak ayında yollarını ayırdı. Cruz artık başka bir şirketle sözleşme imzaladı.

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        'NEPO BEBEK'LİKTEN KURTULACAKTI

        Önceki şirket, Cruz Beckham'ı nepo bebek' olmakla ilgili suçlamalardan korumak istiyordu. Ailelerinin ününü kullanarak sektörde yer edinen bu kişilere 'nepo bebek' deniyor.

        Firma ayrıca, Cruz Beckham'a yönelik planlarının zaman zaman futbol maçları ve defileler de dahil olmak üzere Beckham markasının etkinlikleriyle çatışacağını da fark etti.

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        BİR VİDEOYLA İŞİ BOZDU

        Aileye yakın kaynaklar, bardağı taşıran son damlanın, Victoria Beckham'ın, şirketin Londra'daki mütevazı barlarda şarkı söyleme planını bozması olduğunu söyledi. Victoria Beckham, daha sonra sosyal medyada Cruz Beckham'ın lüks bir barda şarkı söylediği videoyu yayınladı.

        Bir kaynak, "Şirket onun barlarda performans sergileyerek insanları şaşırtması için bu planı yapmıştı. Birinin onu fark edeceğini, sosyal medyada bir video paylaşacağını ve oradan viral olacağını umuyorlardı. Victoria bu plana pek sıcak bakmadı bu yüzden fikir rafa kaldırıldı" dedi.

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        Victoria Beckham, oğlunu Guy Ritchie'nin sahibi olduğu barda The Beatles şarkısını söylerken kayda almıştı. Videoyu, "Dün gece barda spontan performans!" notuyla paylaşınca, şirketin yapmak istediği sürprizi bozdu.

        Bir kaynağa göre, tüm amaç Cruz'u Beckham'ların çocuğu olmaktan uzaklaştırmaktı.

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        Ailenin bir yakını, "Cruz, gerçekten müzik işini başarmak için gereken her şeye sahip. Ancak Beckham'lar ve şirketin çalışma şekli üzerinde anlaşmaya varması zordu. Beckham adını kullanmaya karar verdiğinde şirket onu destekledi ama bu onların ilk tercihi değildi" dedi.

        Müzik şirketinden bir kaynak, Cruz ile yollarının dostane şartlarda ayrıldığını belirtti.

        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #Cruz Beckham
        #nepo bebek
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