Victoria ve David Beckham çifti oğulları Cruz'un işine engel oldu

BİR VİDEOYLA İŞİ BOZDU

Aileye yakın kaynaklar, bardağı taşıran son damlanın, Victoria Beckham'ın, şirketin Londra'daki mütevazı barlarda şarkı söyleme planını bozması olduğunu söyledi. Victoria Beckham, daha sonra sosyal medyada Cruz Beckham'ın lüks bir barda şarkı söylediği videoyu yayınladı.

Bir kaynak, "Şirket onun barlarda performans sergileyerek insanları şaşırtması için bu planı yapmıştı. Birinin onu fark edeceğini, sosyal medyada bir video paylaşacağını ve oradan viral olacağını umuyorlardı. Victoria bu plana pek sıcak bakmadı bu yüzden fikir rafa kaldırıldı" dedi.