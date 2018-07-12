YouTube’un içerik üreticilerinin hizmetine sunduğu yeni araç, videolarının çalınıp çalınmadığını kontrol etmelerine olanak tanıyacak. ‘Copyright Match’ ismi verilen servis, platforma yüklenen her videoyu tarayarak sitede aynısının veya benzerinin varlığını denetleyecek. Böylece bir telif hakkı ihlal edildiğinde orijinal içerik üreticisinin haberi olacak.

Eğer bir içerik kullanıcısı, telif ihlali yapılan bir videodan bildirim alırsa ne yapması gerektiğine kendi karar verecek. Orijinal video sahibi olan kişi hiçbir şey yapmayabilir, kopya videoyu yükleyen kişiyle iletişime geçebilir veya direk olarak YouTube’dan içeriği kaldırmasını talep edebilir.

Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde bu tür ihlallerde bulunduğu için 8.3 milyon videoyu siteden kaldıran YouTube, ‘Copyright Match’ aracını son bir yıldır beta testinde tutuyor. Önümüzdeki hafta 100 bin kullanıcı için erişeme açılacak olan özellik, önümüzdeki aylarda ise daha fazla kullanıcı için hizmete girecek.