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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Vincenzo Montella: İlk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: İlk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor

        Türkiye, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olurken teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:59
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        "İlk düşman hoca oluyor!"
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        Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

        "Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik.

        "İLK DÜŞMAN HOCA OLUYOR"

        Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum.

        "ARDA GÜLER KONUSUNDA ÇOK ÜZGÜNÜM"

        İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır değil. 45 dakika farklı, 0 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım."

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