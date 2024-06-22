Vincenzo Montella: İlk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik.

"İLK DÜŞMAN HOCA OLUYOR" Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum.