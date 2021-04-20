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Visa'dan İstanbul'a temassız destek

Toplu ulaşım geçişlerinin temassız banka ve kredi kartları ile gerçekleşmesi dünyada gitgide yaygınlaşırken, bireyler seyahat ettikleri kentlerde de aynı kolaylığı bekliyor. Londra, New York, Madrid gibi turistik kentler halen bu imkanı sağlıyor. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel'e göre İstanbul’un da toplu ulaşım sisteminin temassız ödeme kartlarına açılmasıyla pandemi sonrası turist dostu akıllı kentler arasında öne çıkması sağlanabilir.

Visa'dan İstanbul'a temassız destek
HABERTURK.COM

Bir yılı aşkın zamandır süregelen pandemi koşulları sonucunda temassız kartlı ödemeler tüketicilerin en çok tercih ettiği ödeme yöntemi haline geldi. Avrupa’da artık Visa kartları ile yüzyüze işlemlerin yüzde 80’den fazlası temassız olarak gerçekleşirken , ülkemizde de BKM verilerine göre temassız ödemeler Şubat itibarıyla bir önceki yılın 3 katına çıkarak eşik atladı. Uzmanlar bu trendin kalıcı olacağını ve temassız ödemelerin kullanım alanlarının perakende alışverişin dışında daha da yaygınlaşacağını öngörüyor. Toplu ulaşım bu alanların başında geliyor.

DÜNYADA ŞEHİR TEMASSIZ TAŞINIYOR

Aralarında iş yaşamının ve turizmin yoğun olduğu Londra, New York, Roma ve Madrid’in de yer aldığı dünya genelinde 400’den fazla kent Visa teknolojisi ile toplu taşıma araçlarında yerli ve yabancı kredi ve banka kartlarıyla temassız geçişe izin veriyor. Hali hazırda temassız bir geçiş deneyimi sunan İstanbul da bu teknoloji ile özellikle turistlerin toplu ulaşımı daha rahat kullanmasını sağlayarak, pandemi sonrası dönemde turist dostu akıllı kentler arasında öne çıkma potansiyelini taşıyor. Yolcular her gün kullandıkları kredi ve banka kartlarını veya bunların yüklü olduğu mobil cihazlarını doğrudan turnikelerden geçiş yapmak için kullanabiliyor. Böylelikle para taşıma, bilet alma veya para yükleme gerekliliği ortadan kalkıyor.

TURİST DOSTU ŞEHİRLER ÖNE ÇIKACAK

Ulaşımda yabancı ödeme kartlarının da kullanımını sağlayan bu sistem, turizm potansiyelinin yüksek olduğu kentlerde turistlere, nereden bilet alınacağını düşünmeden veya bilet sırasında beklemeden turnikelerden kredi veya banka kartlarıyla kolayca geçiş imkanı sağlıyor. Dünya genelinde benimsenen ulaşımda temassız kredi ve banka kartlı geçişlerin daha da yaygınlaşacağına işaret eden Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Visa olarak toplu ulaşımda dijital ödemelerin kabulünde uzun yıllara dayanan başarılı bir geçmişe sahibiz. Dünya genelinde 400’ü aşkın kent ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sonucunda toplu ulaşımı kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlara açtık. Ulaşım operatörleri, kamu ve özel sektör ile teknoloji iş ortaklarıyla hayata geçirdiğimiz bu uygulamalarla milyonlarca kişiye bambaşka bir şehir içi ulaşım deneyimi sağladık. Edindiğimiz küresel uzmanlık ve kapsamlı deneyim ile İstanbul’un da pandemi sonrasında dünya genelindeki turist dostu akıllı kentler arasında öne çıkmasına katkıda bulunmak en büyük arzumuz” dedi.

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