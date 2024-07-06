Vodafone Red, kullanıcılarına 1 yılda 502 milyon TL tasarruf sağladı

Vodafone Red, tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek yeni “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi” paketini duyurdu.

Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Her fatura döneminde aylık olarak yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli olan bu ücretsiz paket, 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. 'Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi'nde yer alan 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Kurban Bayramı tatilinde yurt dışına çıkan müşteriler bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti" dedi.

REKLAM İKİ YENİ YURT DIŞI PAKETİ Tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye'deymiş gibi kullanma imkânı veren “Her Şey Dahil Pasaport” artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli olacak. “Her Şey Dahil Pasaport”a alternatif olarak “Yurt Dışı 1 GB” ve “Yurt Dışı 3 GB” adı altında iki yeni ek paket seçeneği de geliştirildi. Aylık ücreti 169 TL olan “Yurt Dışı 1 GB” paketinde 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunurken; aylık ücreti 469 TL olan “Yurt Dışı 3 GB” paketi ise 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı içeriyor.

YURT DIŞINDA ÜCRETSİZ MÜŞTERİ HİZMETLERİ Meltem Bakiler Şahin, yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşterilerin ücretsiz bir şekilde müşteri hizmetlerine ulaşabileceğini söyledi. Kullanıcılar, “KIRMIZI” yazıp Vodafone’a SMS attığında, özel müşteri temsilcileri tarafından anında geri aranarak sorunlarına çözüm bulacak. Aynı zamanda yurt dışındayken Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arayan müşteriler, hiçbir bekleme yaşamadan anında müşteri temsilcisine bağlanıp ücretsiz bir şekilde destek alabilecek. Müşteri deneyiminde dijitalleşmenin gelişmelerinden faydalanmaya ve her müşteriye kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem verdiklerini kaydeden Şahin, "Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımızın çok ilgi çektiğini belirtmeliyim. Bu yıl ‘roaming’ yani dolaşım tarafında bazı yenilikler yaptık. ‘Her Şey Dahil Pasaport’ artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli. Tüm faturalı müşterilerimize otomatik olarak yüklenecek ‘Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ sunuyoruz. ‘Yurt Dışı 1 GB’ ve ‘Yurt Dışı 3 GB’ adı altında iki yeni ek paket seçeneği geliştirdik. Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşterilerimize ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arama imkânı sunuyoruz; daha önce bu hizmetimiz ücretliydi. Vodafone Red ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 502 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

REKLAM SON 1 YILDA 502 MİLYON TL'LİK AYRICALIK Şahin, Vodafone Red'in, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu kaydetti. Vodafone Red’liler, son 1 yılda 502 milyon TL’lik ayrıcalıktan yararlandı. Bu süreçte Red’liler yaklaşık 3,3 milyar GB mobil internet kullandı, 62,8 milyar dakika konuştu, 2,2 milyar SMS attı. Red’liler ayrıca, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 272 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre yüzde 34 artan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 5,3 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 21 GB’ı aştı.

ÖZEL İNDİRİMLİ TARİFELERLE 1 YILDA YAKLAŞIK 33 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI Son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin yüzde 81'inin aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdiğini aktaran Şahin, "Red'liler ayda 15 kez Vodafone Yanımda'yı ziyaret etti. Red’liler, online’a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 33 milyon TL’ye yakın tasarruf etti" ifadelerini kullandı. REKLAM Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Red’liler tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde toplam 272 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Redliler; mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 65 milyon GB; sosyal medya uygulamalarında toplam 197 milyon GB; müzik uygulamalarında yaklaşık 4.6 milyon GB; video uygulamalarında yaklaşık 5.3 milyon GB; eğlence uygulamalarında 238 bini aşkın GB interneti sınırsızca kullandı. Son 1 yılda yeni gelen veya Red tarife taahhüdünü yenileyen Red'lilere sunulan 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliğinden yaklaşık 173 bin abone faydalandı ve toplam 25 milyon TL fayda elde etti."

YURT DIŞIYLA 5.2 MİLYON DAKİKA ÜCRETSİZ KONUŞTULAR Son 1 yılda toplam 56,9 bini aşkın Red'li, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Vodafone Red’lilerin en çok aradığı 5 ülke Almanya, KKTC, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 200 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini son 1 yılda 245 bini aşkın kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 379 milyon TL tasarruf etti.