Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: Vodafone Red, müşterilerine 1 yılda 500 milyon TL'yi aşkın fayda sağladı

Vodafone Red'in yıllık değerlendirme toplantısında müşterilere sağlanan faydalar açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vodafone Red’lilere, son 1 yılda 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalık sağlandı. Bu süreçte kullanıcılar, yaklaşık 3,1 milyar GB mobil internet kullandı, 54,1 milyar dakika konuştu, 1,5 milyar SMS attı. Vodafone Red aboneleri, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,8 kat daha fazla internet kullanırken, kişi başı aylık ortalama data kullanımı 25 GB’ı aştı.

Aboneler toplam 524 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Red kullanıcıları; mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 178,3 milyon GB; sosyal medya uygulamalarında toplam 254,7 milyon GB; müzik uygulamalarında yaklaşık 3,9 milyon GB; video uygulamalarında yaklaşık 86,9 milyon GB; eğlence uygulamalarında 193 bini aşkın GB internet kullandı, sosyal medyada 27 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 1 trilyon mesaj attı, müzik uygulamalarında 1,7 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 16 milyon video, eğlence uygulamalarında 2,4 milyon bölüm dizi izledi.

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Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu

Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Bu doğrultuda biz de Red’li müşterilerimize yüksek GB ve sınırsız uygulamalar içeren Red Dolu Dolu Tarifeler sunuyoruz. Red’liler, tarifelerinde bulunan internetinden yemeyen sınırsız uygulamalar sayesinde popüler uygulamalarda sınırsız özgürlüğün tadını çıkarıyor. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalık sağladık. Bununla birlikte, Vodafone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Red’li müşterilerimiz, eğlenceden alışverişe, seyahatten yaz tatiline, hayatı yoğun yaşayan müşterilerden oluşuyor. Vodafone olarak, her noktada müşterilerimize fayda sunuyoruz. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Toplam yurt dışına gidenlerin %65’i Red müşterimiz. 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi ile müşterilerimizin yurt dışı seyahatlerinde yanında olmayı sürdürüyoruz."