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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: Vodafone Red, müşterilerine 1 yılda 500 milyon TL'yi aşkın fayda sağladı - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: Vodafone Red, müşterilerine 1 yılda 500 milyon TL'yi aşkın fayda sağladı

        Vodafone Red'in yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL'yi aşkın ayrıcalık sağladık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:18 Güncelleme: 16.06.2025 - 07:18
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        "Müşterilere 1 yılda 500 milyon TL'yi aşkın fayda sağladık"
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        Vodafone Red'in yıllık değerlendirme toplantısında müşterilere sağlanan faydalar açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vodafone Red’lilere, son 1 yılda 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalık sağlandı. Bu süreçte kullanıcılar, yaklaşık 3,1 milyar GB mobil internet kullandı, 54,1 milyar dakika konuştu, 1,5 milyar SMS attı. Vodafone Red aboneleri, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,8 kat daha fazla internet kullanırken, kişi başı aylık ortalama data kullanımı 25 GB’ı aştı.

        Aboneler toplam 524 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Red kullanıcıları; mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 178,3 milyon GB; sosyal medya uygulamalarında toplam 254,7 milyon GB; müzik uygulamalarında yaklaşık 3,9 milyon GB; video uygulamalarında yaklaşık 86,9 milyon GB; eğlence uygulamalarında 193 bini aşkın GB internet kullandı, sosyal medyada 27 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 1 trilyon mesaj attı, müzik uygulamalarında 1,7 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 16 milyon video, eğlence uygulamalarında 2,4 milyon bölüm dizi izledi.

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        Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu

        Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Vodafone olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı

        hedefliyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Bu doğrultuda biz de Red’li müşterilerimize yüksek GB ve sınırsız uygulamalar içeren Red Dolu Dolu Tarifeler sunuyoruz. Red’liler, tarifelerinde bulunan internetinden yemeyen sınırsız uygulamalar sayesinde popüler uygulamalarda sınırsız özgürlüğün tadını çıkarıyor. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalık sağladık. Bununla birlikte, Vodafone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Red’li müşterilerimiz, eğlenceden alışverişe, seyahatten yaz tatiline, hayatı yoğun yaşayan müşterilerden oluşuyor. Vodafone olarak, her noktada müşterilerimize fayda sunuyoruz. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Toplam yurt dışına gidenlerin %65’i Red müşterimiz. 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi ile müşterilerimizin yurt dışı seyahatlerinde yanında olmayı sürdürüyoruz."

        Vodafone Red'de müşterilerine otomatik olarak yüklenen ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 'Yurt Dışına Hoş Geldin' hizmetinden son 1 yılda 1 milyon müşteri bu paketten yararlandığı, 45 bin GB mobil internet kullandığı ve bu paket sayesinde 185 milyon TL tasarruf ettiği ifade edildi. Vodafone’un tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye'deymiş gibi kullanma imkânı veren, 200 ülkede geçerli “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini ise son 1 yılda 430 bini aşkın kişi kullandı. Bunun yanı sıra yurt dışı kullanımlarını daha limitli tutmak isteyen müşteriler için sunulan avantajlı Yurt Dışı 1GB ve 3GB paketlerini 125 bini aşkın kişi kullandı. Ayrıca 113 bini aşkın Red kullanıcısı, 23 Vodafone ülkesiyle toplamda 2,6 milyon dakika ücretsiz konuştu. Vodafone Red abonelerinin en çok aradığı 5 ülke Almanya, KKTC, Yunanistan, Hollanda, Fransa oldu. Vodafone Red’lilerin bu doğrultuda toplam 327 milyon TL tasarruf ettiği belirtildi.

        Vodafone Red'in yeni roaming (uluslararası dolaşım) paketleri kapsamında yurt dışı ek paketlerini 2 ay boyunca ücretsiz sunduğu kaydedildi. Vodafone Red abonelerinin, ihtiyaçlarına göre, sunulan iki paketten birini seçerek yurt dışında ücretsiz iletişim kurabildiği belirtildi. Bayram öncesinde lanse edilen ücretsiz yurt dışı ek paketleriyle 3 haftada müşterilere 30 milyon TL’lik fayda sağlandığı ifade edildi.

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