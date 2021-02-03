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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMobilVodafone Türkiye'nin abone sayısı 23.4 milyona çıktı - Haberler
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Vodafone Türkiye 2020 yılını 23.4 milyon abone ile kapattı

Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri Ekim-Aralık 2020 döneminde yüzde 17.7 artışla 3.6 milyar TL’ye çıktı. Mobil abone sayısı 23.4 milyona ulaşan Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı da yüzde 51.3 artış ile 621 petabyte'ı aştı.

Vodafone Türkiye'nin abone sayısı 23.4 milyona çıktı - Haberler
HABERTURK.COM

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan 2020-21 mali yılının 3. çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, Ekim-Aralık 2020 döneminde servis gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılının 3. çeyreğinde 3.6 milyar TL’yi aştı.

2020-21 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.4 milyon olarak gerçekleşti.M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısıise 25.7 milyon oldu.

Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon artışla 15.2 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 65’ini oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı da son 12 ayda 209 bin net abone artışı ile 1.2 milyona çıktı.

DİJİTAL KANALLARINDAKİ TOPLAM AKTİF MÜŞTERİ SAYISI 16.3 MİLYON OLDU

Vodafone’un “Vodafone Yanımda”, online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.3 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51.3 artış ile 621 petabyte'ı aştı.

‘UÇTAN UCA BİR DİJİTAL DENEYİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2020-21 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

“Vodafone olarak, tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyet gösteriyoruz. Türkiye, global olarak da ana stratejimizi oluşturan dijitalleşme konusunda Grubumuz içinde öncü bir pazar. Türkiye’nin hak ettiği dijitalleşme seviyesine ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle 2021 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”

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