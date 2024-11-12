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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Türkiye, yarıyıl sonuçlarını açıkladı - Mobil abone sayısı 25,4 milyon, servis gelirleri 42,1 milyar TL oldu - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Türkiye, yarıyıl sonuçlarını açıkladı

        Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2024) sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre şirketin servis gelirleri bu dönemde 42,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:27
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        Mobil abone sayısı 25,4 milyon oldu
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        Önde gelen telekomünikasyon firmalarından VodafoneVodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2024) sonuçlarını açıkladı. Servis gelirlerinin bu dönemde 42,1 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan şirket, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ınınKâr'ının da (FAVÖK) 15,0 milyar TL* olduğunu belirtti.

        UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 39,5 milyar TL, FAVÖK ise 17,1 milyar TL olarak kaydedildi.

        SABİT GENİŞBANT ABONE SAYISI 1,4 MİLYON

        Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 20,2 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

        DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 17,6 MİLYON

        Şirketten yapılan açıklamada dijital hizmelerin büyümesine de vurgulanarak, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.6 milyon oldu denildi. Bununla birlikte, şirketin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 304 milyona ulaştığı vurgulanarak, data kullanımında artış Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte'a yükseldiği açıklandı.

        Yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8.3 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti.

        Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2024-25 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Vodafone olarak, Türkiye’nin dijital ve sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimiz 42,1 milyar TL* olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,6 milyona ulaştı. Teknolojinin ekonomik ve sosyal açıdan sunduğu fırsatları ülkemizle en etkin şekilde buluşturmak ve Türkiye’yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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