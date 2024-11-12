Vodafone Türkiye, yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Önde gelen telekomünikasyon firmalarından VodafoneVodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2024) sonuçlarını açıkladı. Servis gelirlerinin bu dönemde 42,1 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan şirket, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ınınKâr'ının da (FAVÖK) 15,0 milyar TL* olduğunu belirtti.

UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 39,5 milyar TL, FAVÖK ise 17,1 milyar TL olarak kaydedildi.

SABİT GENİŞBANT ABONE SAYISI 1,4 MİLYON

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 20,2 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 17,6 MİLYON Şirketten yapılan açıklamada dijital hizmelerin büyümesine de vurgulanarak, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.6 milyon oldu denildi. Bununla birlikte, şirketin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 304 milyona ulaştığı vurgulanarak, data kullanımında artış Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2.520 petabyte'a yükseldiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8.3 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti.