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Marka iletişiminde yeni bir döneme girdiğini duyuran Vodafone, önümüzdeki dönemde tüm reklamlarında teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikâyelere yer vereceğini açıkladı. Bu kapsamda Vodafone’un yeni reklam yüzü ise sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli olacak.

Ekranların popüler yüzü Aras Bulut İynemli’nin Vodafone müşterilerinin deneyimlerinden yola çıkan hikâyeler anlatacağı reklamlarda, teknolojiyi değerli kılan unsurun insan olduğu mesajı verilecek. Vodafone’un yeni reklam yüzü Aras Bulut İynemli, televizyon reklamlarının yanı sıra radyo, açıkhava, özel dijital projeler, mağaza içi görünürlük gibi tüm iletişim mecralarında yer alacak.

Vodafone’un yeni marka vaadinin tanıtıldığı online toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Teknolojimizle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. İnsan-teknoloji birlikteliğiyle yazılmış milyonlarca hikâyede pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere ‘Senin teknolojin, senin hikâyen’ mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize ‘teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz’ diyoruz.”

Aras Bulut İynemli ise şöyle konuştu:

“Oyuncular olarak, hikâyelere hizmet ediyoruz; işimiz, hikâye anlatmak. Hikâyelerin inanılmaz bir gücü olduğuna inanıyorum. Bu işbirliğinin benim için bir diğer güzel yanı da teknoloji vurgusu. Kendi adıma, günlük hayatımda işimi kolaylaştıracağına inandığım her teknolojiyi kullanıyorum.”

16.5 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ, 700 MİLYON ETKİLEŞİM

Online toplantıda Vodafone ürün ve servislerine ilişkin bazı veriler de paylaşıldı. Buna göre, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.5 milyona ulaşırken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 700 milyon oldu.

Vodafone Yanımda uygulamasının kullanıcı sayısı 13 milyona yükselirken, Vodafone’un e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nın kullanıcı sayısı 9 milyonu aştı. Vodafone TV uygulaması 3 milyon kez indirilirken, kullanıcı sayısı 1 milyona ulaştı. Vodafone TV üzerinden EBA TV'yi takip eden kullanıcı sayısı ise 300 bini geçti. Vodafone Evde İnternet kullanıcı sayısı ise 1.1 milyon oldu. Vodafone’un dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi.