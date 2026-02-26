Vodafone ve Nokia’dan akıllı çözümler

Vodafone, Ev İnterneti hizmetlerinde müşterilerine daha güçlü, hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimi sunmak için Nokia ile birlikte Akıllı Müşteri Deneyimi platformunu hayata geçirdiğini açıkladı. Platform, müşterilerin modemlerinden toplanan anonim verileri analiz ederek müşteri deneyimini günlük ve saatlik bazda görünür kılıyor. Böylece, hem tekil kullanıcıların internet deneyimi hem de genel servis trendleri anlık olarak takip edilebiliyor.

"YAPAY ZEKAYI HER YERDE KULLANIYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: “Ev İnterneti deneyimini iyileştirme vizyonumuza Akıllı Müşteri Deneyimi platformumuzla devam ediyoruz. Ev İnterneti müşterilerimizin yaşadıkları problemleri tespit ediyor, onlar daha farkına varmadan çözüme ulaştırıyoruz. Dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı her yerde kullanmaya devam ederek Türkiye’deki ev internet deneyimini geliştirme vizyonumuza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Nokia Bulut ve Ağ Hizmetleri Avrupa Başkan Yardımcısı Fernando Rionegro ise, “İleri bağlantı teknolojileri Vodafone Türkiye’nin kritik altyapısını desteklemek için hayati öneme sahip. Vodafone gibi liderler bu teknolojiler için gerekli performans ve güvenilirliği sağlamak için Nokia’nın bu alandaki uzmanlığına itimat ediyor. Sabit ağlar için Yapay Zekâ Destekli Analitik çözümümüz, Vodafone Türkiye'ye bağlantı sorunlarını proaktif olarak tespit etme, giderme, ev içi Wi-Fi optimizasyon ve operasyonel otomasyon yeteneği sağlayarak önemli bir farklılaşma fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.