        Vodafone ve Nokia’dan akıllı çözümler

        Vodafone, Ev İnterneti müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak üzere Nokia işbirliğiyle Akıllı Müşteri Deneyimi platformunu hayata geçirdiğini duyurdu. Platform sayesinde ev içi internet performansı takip edilerek müşteri şikayeti oluşmadan sorunlar giderilebiliyor.

        Vodafone, Ev İnterneti hizmetlerinde müşterilerine daha güçlü, hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimi sunmak için Nokia ile birlikte Akıllı Müşteri Deneyimi platformunu hayata geçirdiğini açıkladı. Platform, müşterilerin modemlerinden toplanan anonim verileri analiz ederek müşteri deneyimini günlük ve saatlik bazda görünür kılıyor. Böylece, hem tekil kullanıcıların internet deneyimi hem de genel servis trendleri anlık olarak takip edilebiliyor.

        "YAPAY ZEKAYI HER YERDE KULLANIYORUZ"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: “Ev İnterneti deneyimini iyileştirme vizyonumuza Akıllı Müşteri Deneyimi platformumuzla devam ediyoruz. Ev İnterneti müşterilerimizin yaşadıkları problemleri tespit ediyor, onlar daha farkına varmadan çözüme ulaştırıyoruz. Dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı her yerde kullanmaya devam ederek Türkiye’deki ev internet deneyimini geliştirme vizyonumuza hız kesmeden devam ediyoruz.”

        Nokia Bulut ve Ağ Hizmetleri Avrupa Başkan Yardımcısı Fernando Rionegro ise, “İleri bağlantı teknolojileri Vodafone Türkiye’nin kritik altyapısını desteklemek için hayati öneme sahip. Vodafone gibi liderler bu teknolojiler için gerekli performans ve güvenilirliği sağlamak için Nokia’nın bu alandaki uzmanlığına itimat ediyor. Sabit ağlar için Yapay Zekâ Destekli Analitik çözümümüz, Vodafone Türkiye'ye bağlantı sorunlarını proaktif olarak tespit etme, giderme, ev içi Wi-Fi optimizasyon ve operasyonel otomasyon yeteneği sağlayarak önemli bir farklılaşma fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.

        PROBLEM YAŞAYAN MÜŞTERİLERİN %34’Ü OTOMATİK TESPİT EDİLDİ

        Akıllı Müşteri Deneyimi Platformu, gelişmiş veri işleme kabiliyeti ve Nokia'nın sabit şebeke analitiği için tasarladığı yapay zekâ destekli çözümü sayesinde servis kalitesi ve deneyim göstergeleri üretiyor; ev içi internet performansını etkileyen durumları otomatik olarak tespit ederek hem operasyon ekiplerine hem de müşteri bakım süreçlerine daha isabetli iç görüler sağlıyor. Bu kapsamda, problem yaşayan müşterilerin %34’ü platform üzerinden otomatik olarak tespit edilirken, bu müşterilerin sorunları da proaktif aksiyonlarla müşteriler şikayet etmeden çözülebildi. Müşterilerin yarısının problemi otomatik aksiyonlarla çözülürken, kalan yarısında da saha ekiplerinin müdahalesi ile çözüme ulaşıldı. Böylece birçok potansiyel kesinti ve kalite düşüşü, müşteri şikayet etmeden önce giderilmiş oldu.

        MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE ARTIŞ SAĞLANDI

        Vodafone’un akıllı ağ yönetimi vizyonuyla geliştirilen senaryolar, şebeke performansının uçtan uca izlenmesine katkı sağlarken, müşteri deneyiminde tutarlılığı artırıyor. İlk sonuçlara göre, platform, operasyon süreçlerinde hızlanma, hata analizlerinde doğruluk ve müşteri memnuniyetinde artış sağladı.

