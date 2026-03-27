Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk karşılaşmaları, 28-30 Mart tarihlerinde oynanacak.
Giriş: 27.03.2026 - 10:51
Voleybol Sultanlar Ligi'nde yarı final ve 5-8 etabı serilerinde iki galibiyete ulaşan takımlar, tur atlayacak.
Maç programı şöyle:
PLAY-OFF 5-8 ETABI
Yarın:
15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)
29 Mart Pazar:
18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)
PLAY-OFF 1-4 ETABI
29 Mart Pazar:
18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
30 Mart Pazartesi:
20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
