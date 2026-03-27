        Haberler Spor Voleybol Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! - Voleybol Haberleri

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk karşılaşmaları, 28-30 Mart tarihlerinde oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Filede play-off maçları başlıyor!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk müsabakaları, 28-30 Mart tarihlerinde başlayacak.

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde yarı final ve 5-8 etabı serilerinde iki galibiyete ulaşan takımlar, tur atlayacak.

        Maç programı şöyle:

        PLAY-OFF 5-8 ETABI

        Yarın:

        15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

        29 Mart Pazar:

        18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

        PLAY-OFF 1-4 ETABI

        29 Mart Pazar:

        18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

        30 Mart Pazartesi:

        20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te banka şubesine silahlı saldırı

         Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?