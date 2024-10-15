Wall Street'in yeni gözdesi Nvidia
Nvidia, hisselerinin rekor seviyeye ulaşmasıyla Apple'ı geride bırakmaya hazırlanıyor. Çip üreticisi şirketin piyasa değeri 3.39 trilyon dolara ulaştı.
Nvidia, yapay zeka çiplerindeki üstün performansı ile dikkatleri üzerine çekerek, Pazartesi günü hisselerini rekor seviyeye çıkardı. Şirketin piyasa değeri, güçlü talep ve yatırımcı güveni sayesinde 3.39 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, Nvidia'yı Apple'ı tahtından indirmeye ve dünyanın en değerli şirketi olmaya bir adım daha yaklaştırdı.
ÇİP ÜRETİCİSİNİN YÜKSELİŞİ
Nvidia, Pazartesi günü hisse değerini rekor seviyeye çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin hisseleri %2,4 artışla günü 138,07 dolardan kapattı. Bu artış, şirketin piyasa değerini 3.39 trilyon dolara yükseltti.
APPLE VE MICROSOFT KAFA KAFAYA
Haziran ayında kısa bir süre için dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, o zamandan beri Microsoft tarafından geçildi ve son birkaç aydır Apple, Microsoft ve Nvidia'nın piyasa değerleri başa baş ilerliyor. Nvidia'nın son kazançları, piyasa değerini Apple'ın 3.52 trilyon dolarlık ve Microsoft'un 3.12 trilyon dolarlık değerine yaklaştırdı.
YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNDEKİ REKABET
Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketleri arasındaki yapay zeka teknolojilerini domine etme yarışında Wall Street'in en büyük kazananı oldu. TD Cowen analistlerine göre, bu büyük AI şirketleri, "Mahkûmun Dilemması" olarak tanımlanabilecek bir yatırım ortamıyla karşı karşıya. Her biri, yatırım yapmaya devam etmek için bireysel olarak teşvik ediliyor; aksi halde ortaya çıkacak maliyetler (potansiyel olarak) yıkıcı olabilir.
GELECEK PROJEKSİYONLAR VE PİYASA BEKLENTİLERİ
TD Cowen, Nvidia'yı "Top Pick" olarak nitelendirerek 165 dolarlık fiyat hedefini yineledi ve şirketin mevcut AI çiplerine olan talebin güçlü kaldığını belirtti. Nvidia, ağustos ayında Blackwell çiplerinin üretimindeki artışın dördüncü çeyreğe kadar ertelendiğini doğrulasa da, mevcut çiplerin hala hızla satıldığını vurguladı.
Apple ve Microsoft, çeyrek dönem raporlama sezonuna girerken sırasıyla %2 ve %0,7'lik artış gösterdi. Bu yükseliş, S&P 500 endeksinin de %0,8 artışla rekor seviyede kapanmasını sağladı.