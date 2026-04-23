Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.335,49 %-0,28
        DOLAR 44,9201 %0,00
        EURO 52,5469 %-0,07
        GRAM ALTIN 6.800,70 %-0,65
        FAİZ 40,28 %1,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,24 %-2,69
        BITCOIN 77.517,00 %-1,19
        GBP/TRY 60,6249 %-0,05
        EUR/USD 1,1686 %-0,16
        BRENT 105,36 %3,39
        ÇEYREK ALTIN 11.119,15 %-0,65
        Haberler Ekonomi Teknoloji Warner Bros ile Warner Bros anlaştı

        Warner Bros ile Warner Bros anlaştı

        Warner Bros. Discovery, hissedarlarının Paramount Skydance ile yapılan birleşme anlaşmasını onayladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 20:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şirketten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ön oy sayımına göre Warner Bros. Discovery hissedarlarının Paramount ile birleşme anlaşmasının kabulü yönünde ezici çoğunlukla oy kullandığı belirtildi.

        Nihai oy sonuçlarının şirketin bağımsız seçim denetçisi tarafından onaylanacağı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirileceği kaydedilen açıklamada, işlemin düzenleyici kurum onayları dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

        ANLAŞMA AYLARCA SÜREN MÜCADELENİN ARDINDAN GELMİŞTİ

        Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

        Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklemesine karşın, Paramount teklifini şubat ayında hisse başına 31 dolara yükselterek revize etmişti.

        Warner Bros. Discovery yönetiminin bu hamleyi "üstün teklif" olarak kabul etmesi üzerine Netflix, fiyat artırımına gitmeyerek çekilme kararı almıştı.

        Süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile olan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödemesi ve Warner Bros. Discovery ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan'ın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

        Kahramanmaraş'taki ortaokul saldırısında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in, 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ile çalışma masasına astığı notta hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı