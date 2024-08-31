Werder Bremen: 0 - Borussia Dortmund: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga Ligi 2. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'le 0-0 berabere kaldı. İlk puan kaybını yaşayan ve 73. dakikada Nico Schlotterbeck'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, haftayı 4 puanla tamamlarken, Werder Bremen ise 2 puanla kapattı.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 2. haftasında Werder Bremen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Weser Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in 73'te kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Werder Bremen'de Galatasaray'dan transfer edilen Derrick Köhn, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, ligin ikinci haftasında ilk puan kaybını yaşadı. Dortmund puanını 4, Werder Bremen ise 2 yaptı.
Borussia Dortmund ligin bir sonraki haftasında sahasında Heidenheim'i ağırlayacak. Werder Bremen, Mainz deplasmanına konuk olacak.