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Oğlun bir gün Galatasaray için oynar mı?

"İnşallah, inşallah! Türkiye'de Galatasaray taraftarlarının önünde oynamak özel bir histi. Umarım bir gün oğlum da aynuı duyguyu tadar. Böyle bir şey olursa, her gün onu desteklemek için tribünlerde olurum.