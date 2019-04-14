İşte Wesley Sneijder'in derbi ve Türkiye değerlendirmeleri:
"Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri, bu zamana kadar oynadığım en iyi derbilerden biri. Atmosferi ve tutkusu gerçekten inanılmaz"
"Fenerbahçe'nin evi Kadıköy'de Galatasaray neredeyse 20 yıldır kazanamadı. Galatasaray'dan herkes uzun yıllar aradan sonra ilk galibiyeti bekliyor."
FENERBAHÇE'YE ATTIĞI 2 GOL...
"Maçın sonlarına doğruydu. Oyunda 0-0'lık beraberlik vardı. Topu aldım ve kaleye yaklaşık 20 metrelik mesafedeydim. Şüphe etmeden vurdum ve golü attım"
"İki dakika sonra da ikinci golüm geldi. Muhteşem bir duyguydu. Son 5 dakikada olanlar, hayatımda yaşadığım en güzel duygulara neden oldu"
KADIKÖY'DEKİ 20 YILLIK SERİ
"Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce, 'O gün bugün, buradan 3 puanla çıkacaız' diyorduk ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu"
"Kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum. Gerçekten garip bir duygu. Bence bu yüzden bu seri bu kadar uzun sürdü. Galatasaray taraftarları içn umarım ki bu yakın zamanda değişir."
"TUTKU VE ATMOSFER AÇISINDAN EN İYİSİ..."
Ajax-Feyenoord, Real Madrid-Barcelona, Inter-Milan, Fenerbahçe-Galatasaray. Hangisi senin için daha özel?
"Söylemek çok güç. Bütün maçlar benim için özeldir. Futbolun en üst seviyesi olan El Clasico'da görev yaptım ve dünyanın gözü bu maçtaydı. Intr-Milan derbisini hayat boyunca unutmayacağım"
"Atmosfer ve tutku gibi özelliklere bakacak olursak bence en iyi derbi Türkiye'de. Ajax - Feyenoord da keza klasik bir derbi. Ajax'ı seviyorsanız, Feyenoord'u yenmek istersiniz. Bu size küçükken öğretilir. En güzel derbi Türkiye'de bence."
"FATİH TERİM, GALATASARAY'IN BABASI"
"Fatih Terim özel bir adam. Bir patron edasıyla takımı motive etme yolunu tercih ederdi. Galatasaray'a geldiğimde takımın başındaydı"
"Birlikte güzel günler geçirdi. Sonra ayrıldı ve şimdi geri döndü. Bu kulüpte olmak için en doğru insan. Fatih Terim, Galatasaray'ın babası gibi."
"KALBİM HALA SARI KIRMIZI"
"Galatasaray'da çevremde birçok iyi insan vardı. Drogba geldiğinde kendisiyle çok vakit geçirdik. Kendisi muhteşem bir insan. Selçuk İnan, Fernando Muslera, şu an Beşiktaş'ta oynayan Burak Yılmaz gibi çok iyi arkadaşlara sahiptim"
"Yabancılarla Türkler'in iletişimi gerçekten çok iyiydi. Geldiğim ilk gnden beri bize kültürlerinden bir şeyler verdiler ve bu benim çok hoşuma gitti.
"Galatasaray taraftarı beni takip etmeye devam ediyor. Ben de onlar ıaynı şekilde takip ediyorum. Kalbim sadece kırmızı değil aynı zamanda sarı kırmızı. Umarım takımın 20 yıllık seriyi sona erdirmesini görürler. Onlar için en iyisini diliyorum. Belki gelecekte onlarla tekrar görüşürüz."
Oğlun bir gün Galatasaray için oynar mı?
"İnşallah, inşallah! Türkiye'de Galatasaray taraftarlarının önünde oynamak özel bir histi. Umarım bir gün oğlum da aynuı duyguyu tadar. Böyle bir şey olursa, her gün onu desteklemek için tribünlerde olurum.
"Fenerbahçe maçlarına diğer maçlara hazırlandığımız gibi hazırlanırdık. Bildiğiniz gibi bu özel bir maç. Galatasaray'ı seven her insan için sezonun maçı niteliğindedir. Uzun yıllardır kadıköy'de kazanmayı bekliyorlar"
Fenerbahçeliler bu maç için daha kaygılı bence. Bizim için normal bir maç ve streli olmamalısınız. Umarım tüm oyuncular maç günü barışçıl biçimde oynarlar ve 3 puanla ayrılmak için neler yapabileceklerini gösterirler"
"Topun ağlarda olduğunu çok sonra gördüm. Çünkü şutu çekerken diğer tarafa bakıyordum. Nereye topu yollamam gerektiğini biliyordum. 2 çılgın gündü. Hava şartlarında dolayı maçı 2 günde tamamlayabilmiştik. Onları yenebileceğimizi kimse beklemiyordu. Çünkü, İtalyan takımları dünyanın en güçlü defans anlayışına sahiptir ve defans yapmayı çok iyi bilirler"
"Özellikle de Juventus gibi bir takım. Çok zor olacağını biliyorduk. İnandık. İkinci günde de gelen taraftarların desteğiyle sonuna kadar savaştık ve sonuna kadar hak edilmiş bir zafer kazandık. Juventus'u mağlup ederek bir üst tura çıkmayı sanıyordum ki kimse unutmayacak"
"GALATASARAY'A DÖNMEYİ UMUYORUM"
Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da görev almak ister misin?
Tabii ki, Galatasaray'ı çok seviyorum. Hala kulüpteki birçok insanlara iletişim halindeyim. Daha önceden söylediğim gibi, hangi pozisyon olursa olsun Galatasaray'a bir gün dönmeyi umuyorum"
"Galatasaray'da son 2-3 yılda birçok şey değişti. Şu sıralar fazla oynamayan ve benim zamanımda takım kaptanı olan Selçuk İnan, şu anki takım kaptanı olan Fernando Muslera. Galatasaray'a baktığımda onları daha yakından inceliyorum. Genele baktığımızda, neler yaptıklarını ve aldıkları skorları biliyorum. Puan tablosunda Başakşehir'in gerisindeler. Bu sene şampiyonluğa ulamak zor olacak ama seneye inanıyorum ki Galatasaray şampiyon olacak"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.