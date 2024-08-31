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        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham United: 1 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        West Ham United: 1 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 3-1 mağlup etti. Erling Haaland'ın hat-trick yaparak damgasını vurduğu maçta galip gelen Manchester City, puanını 9'a yükseltti ve sezona üçte üç yaparak başladı. West Ham United ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 22:56 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:56
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        Haaland hat-trick yaptı, M.City kazandı!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında West Ham United ile Manchester City karşı karşıya geldi. London (Olympic) Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Manchester City oldu.

        Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10, 30 ve 83. dakikalarda Erling Haaland attı. West Ham United'ın tek golünü ise 19. dakikada Ruben Dias (kk) kaydetti.

        Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Manchester City puanını 9'a yükseltirken, ikinci yenilgisini alan West Ham United 3 puanda kaldı.

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