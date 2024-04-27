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        Haberler Spor Futbol West Ham United: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        West Ham United: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool'un gollerini Andrew Robertson ve Alphonse Areola (k.k.) atarken, West Ham United'ın gollerini Jarrod Bowen ile Michail Antonio kaydetti. Liverpool puanını 75'e, West Ham United ise 49'a yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:02
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        Liverpool, West Ham engelini aşamadı!
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        Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında West Ham ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

        Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede West Ham'ın gollerini Jarrod Bowen ve Michail Antonio atarken, Liverpool'un golleri Andrew Robertson ve Alphonse Areola'dan (kendi kalesine) geldi.

        Karşılaşmanın 79. dakikasında Liverpoollu Muhammed Salah oyuna girerken, Mısırlı yıldız ile teknik direktör Jurgen Klopp arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

        Son 5 maçta sadece bir galibiyet elde eden ve şampiyonluk yarışında yara alan Liverpool, bu beraberlikle puanını 75'e, West Ham ise 49'a çıkardı.

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