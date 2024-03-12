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        Haberler Ekonomi Teknoloji WhatsApp'a yeni güncelleme geldi: Sesli mesajlar nasıl kilitlenir ve ön izleme yapılır? - Teknoloji Haberleri

        WhatsApp'a yeni gelen güncelleme: Sesli mesajlar nasıl kilitlenir ve ön izleme yapılır?

        WhatsApp'ın uzun zamandır kullanılan ve insanların haberleşmesini kolaylaştıran sesli mesaj özelliğine yeni güncelleme geldi. İşte, sizin için özelliklere dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:53
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        WhatsApp, en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisidir ve sürekli yeni güncellemeler alarak kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye çalışır. WhatsApp'a yeni gelen özelliklerden birisi ise sesli mesaj özelliğine dair. İşte, tüm telefonlarda kullanılabilen yeni özellikler...

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        1. SESLİ MESAJLAR ARTIK KAYIT EDERKEN DURDURULABİLECEK

        Bu özellik sayesinde artık sesli mesajlar kilitlenebilecek. Bununla kast edilen ses kaydederken durdurabilmektedir. Yani, diyelim ki arkadaşınıza ses kaydediyordunuz ancak içeriden eşiniz çağırdı o zaman ses kaydını yarıda kesmek yerine kilitleyebilirsiniz. Böylelikle kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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        NASIL KULLANILIR?

        Ses kaydınızı kilitlemek için parmağınızı mikrofon simgesinin üzerinde yukarı kaydırın.

        Bu şekilde yaptığınızda ortada mikrofon simgesi bulunacak. Bu simgeye tıkladığınızda ses kaydı duracaktır. Tekrar üzerine tıkladığınızda ise kayda devam edebilirsiniz.

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        2. SESLİ MESAJINIZI GÖNDERMEDEN ÖNCE DİNLEYEBİLİRSİNİZ

        WhatsApp'ta bu güncellemeden önce sesli mesaj kaydederken sadece kaydedip direkt yollamak mümkündü ancak gelen güncellemeyle birlikte ses kaydınızı karşınızdaki kişiye atmadan önce dinleyebilirsiniz.

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        NASIL KULLANILIR?

        Bir yakınınızla olan konuşmaya girin ve ses kaydetme tuşuna basın. Sesi kaydederken daha önce haberde bahsettiğimiz kilitleme özelliğine tıklayın.

        Ortada duran ''durdurma'' tuşuna basın, daha sonra üstte kaydettiğiniz saniyenin yazdığı yerdeki ''başlat'' düğmesine tıklayarak ön izleme yapabilirsiniz.

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        3. SES KAYDINI HIZLANDIRABİLİRSİNİZ

        Bazen uzun ses kayıtlarını dinlemek zor olabiliyor o yüzden bir süredir beta sürümlerde var olan bu özelliği kullanarak ses kayıtlarını hızlandırabilirsiniz.

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        NASIL KULLANILIR?

        Karşı taraftan gelen bir ses kaydına tıklayın. Sağ tarafta ''1x'' yazan simgenin üzerine bir kez tıklayarak ''1.5x'' hızına, bir kez daha tıklayarak ''2x'' hızına alabilirsiniz. Normal hıza yani ''1x'' olana dönmek için tekrardan aynı yere basmanız yeterlidir.

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        4. GÖRÜNTÜLÜ SES KAYDETME ÖZELLİĞİ DE GELMİŞTİ

        WhatsApp’a bu özelliklerin yanı sıra geçtiğimiz aylarda görüntülü ses kayıt etme özelliği de geldi. Bu özellik sayesinde mini videolar çekebilirsiniz.

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        NASIL KULLANILIR?

        WhatsApp’ta bir arkadaşınızla olan konuşmanıza girin ve fotoğraf çekecekmiş gibi kamera simgesine basılı tutun. Basılı tuttuğunuzda ekranda siz gözükeceksiniz ve kameranız 3’ten geriye saymaya başlayarak sesli video çekmeye başlayacak.

        Bu videoyu da aynı yöntemle kilitleyerek karşı tarafa atmadan önce izleyebilirsiniz. Ancak bu özellikte videoyu durdurunca üzerine tekrardan kayıt edilemiyor, sadece ön izleme sağlıyor.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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