NASIL KULLANILIR?

WhatsApp’ta bir arkadaşınızla olan konuşmanıza girin ve fotoğraf çekecekmiş gibi kamera simgesine basılı tutun. Basılı tuttuğunuzda ekranda siz gözükeceksiniz ve kameranız 3’ten geriye saymaya başlayarak sesli video çekmeye başlayacak.

Bu videoyu da aynı yöntemle kilitleyerek karşı tarafa atmadan önce izleyebilirsiniz. Ancak bu özellikte videoyu durdurunca üzerine tekrardan kayıt edilemiyor, sadece ön izleme sağlıyor.