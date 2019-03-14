Sosyal ağ Facebook’ta dün akşam saatlerinde başlayan şirket tarihinin en geniş kapsamlı erişim sorunu, rakiplerine yaradı.

Facebook’un yanısıra, Messenger, Instagram ve WhatsApp’taki büyük çöküşle birlikte kullanıcılar, alternatif paylaşım ve mesajlaşma platformlarına yönelince, anlık mesajlaşma platformu Telegram’ın kullanıcı sayısını bir anda arttı.

Telegram, dünden bu yana kullanıcı sayılarının 3 milyondan fazla arttığını duyurdu. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, “Son 24 saat içinde 3 milyon yeni kullanıcı Telegram’a kaydoldu” dedi.

Facebook ve WhatsApp’ta yaşanan soruna değinmese de Durov, “Herkese gerçek gizlilik sunan sınırsız yerimiz var” diyerek, başta Facebook olmak üzere sosyal ağlarda yaşanan mahremiyet tartışmalarına da gönderme yaptı.

RUSYA'NIN ZUCKERBERG'İ...

Rus programcı Pavel Durov tarafından geliştirilen mesajlaşma platformu Telegram, 2013 yılının Ağustos ayında kullanıma açılmıştı.

Uçtan uca şifreleme temelli anlık mesajlaşma platformu Telegram, her ne kadar şifreleme anahtarları ve hesap bilgileriyle ilgili devlet talepleri nedeniyle Rusya, Çin ve İran gibi bazı pazarlarda kısıtlamalar ve engellerle karşı karşıya kalsa da geçen yıl aylık aktif kullanıcı sayısını 200 milyonun üzerine taşımıştı.

EN SOSYAL ÇÖKÜŞ!

"Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" olarak da adlandırılan Durov, Telegram'dan önce ise Rusya'nın en popüler sosyal ağı VK'yı kurmuştu.