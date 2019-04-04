En çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarının başında gelen WhatsApp’ta can sıkan özelliklerden biri daha tarihe karışıyor. Facebook’un sahibi olduğu anlık iletişim uygulamasında bugüne kadar herhangi biri tarafından herhangi bir gruba dahil edilebiliyorduk.
Bunun sonucunda istenmeyen mesajlar ve bildirimlerle boğuşmak zorunda kalıyorduk. Ancak yeni gelen özellikle birlikte gruplara katılma tercihi artık sadece kullanıcıya bırakılacak.
Yapılan açıklamaya göre kullanıcılara “Hiç Kimse, Kişilerim ve Herkes” olmak üzere üç seçenek sunuluyor. Bu tercihlere hesabınızdaki gizlilik ve gruplar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Eğer sadece kendi rehberinizdeki kişilerin sizi gruplara ekleyebilmesini istiyorsanız “Kişilerim” tercihini seçmeniz gerekiyor. Böylelikle tanımadığınız kişiler sizi açtığı gruplara ekleyemeyecek ve gereksiz pek çok bildirimden kurtulmuş olacaksınız. Alternatif olarak “Hiç Kimse” seçeneğini işaretleyebilir ve istediğiniz gruplara kendi tercihinizle katılabilirsiniz.
3 GÜNLÜK SÜRENİZ VAR
Eğer birisi bir kullanıcıyı herhangi bir gruba eklemek istiyor ancak yapılan gizlilik tercihleri bunu engelliyor ise 72 saatliğine aktif olacak bir özel davetiye mesajı devreye girecek. Böylece kullanıcı sadece daveti kabul ederse gruba katılacak.
WhatsApp'tan "Gruplar için Yeni Gizlilik Ayarları" başlığı altında yapılan duyuruya göre bu yeni ayarı etkinleştirmek için uygulamanızda Ayarlar’a gidin, ardından Hesap > Gizlilik > Gruplar’a dokunarak üç seçenekten birini işaretleyin: "Hiç kimse", "Kişilerim" veya "Herkes". "Hiç kimse" ayarını etkinleştirirseniz davet edildiğiniz her bir gruba katılmak için onay vermeniz gerekecek. "Kişilerim" ayarını seçtiğinizde ise sadece kişilerinizde kayıtlı olan kullanıcılar sizi gruplara ekleyebilecek.
Açıklamaya göre böyle durumlarda sizi gruba davet eden kişiden bireysel bir sohbet aracılığıyla size özel bir davet göndermesi istenecek. Bu davet size gruba katılma seçeneği sunacak. Süresi dolmadan önce daveti kabul etmek için üç gününüz olacak.
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