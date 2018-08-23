WhatsApp yedekleme Google Drive
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Artık sohbet ve medya yedekleri kotanızdan düşmeyecek

WhatsApp ile Google yeni bir işbirliğine imza attı. 12 Kasım’dan itibaren WhatsApp sohbet ve medya yedekleri Google Drive’da depolama kotasından düşmeyecek. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

23.08.2018 - 23:26 | Güncelleme:

Dünya genelinde 1.5 milyarı aşkın kullanıcısı olan WhatsApp ile Google, anlık iletişim platformu WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir anlaşmaya imza attı. WhatsApp ile Google arasında yapılan yeni sözleşme kapsamında, bundan böyle WhatsApp yedekleri Google Drive depolama alanı kotasında hesaba katılmayacak.

Şu ana kadar Google Drive üzerinde yedeklenen WhatsApp sohbetleri ve medya içerikleri, Google’ın bulut uygulamasında kullanıcılara ayrılan depolama alanı kapasitesini kullanıyordu. Google’dan kullanıcılara ilettiği yeni duyuru kapsamında, artık bu WhatsApp yedeklemeleri, Google Drive kotasını tüketmeyecek.

1 YILDIR GÜNCELLENMEYEN YEDEKLER SİLİNECEK

Yapılan duyuruya göre bir yıldan uzun bir süre boyunca güncellenmemiş olan tüm WhatsApp yedekleri ise depolama alanından otomatik olarak kaldırılacak.

Yeni yedekleme politikası tüm kullanıcılar için 12 Kasım 2018'den itibaren yürürlüğe girecek. Bazı kullanıcıların kota avantajlarından daha erken yararlanmaya başlayabileceği belirtilen Google’dan yapılan duyuruda, “Yedeklemelerde kayıp yaşamamak için, WhatsApp içeriğinin 12 Kasım 2018'den önce ‘manuel’ olarak yedeklenmesini öneririz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Android telefon kullanıcıları için şu işlemler öneriliyor:

1- Geçerli Android WhatsApp istemcinizin yedeklendiğini onaylayın

2- Mevcut yedeklerden yenilemek istedikleriniz varsa lütfen WhatsApp istemcinizi 30 Ekim 2018'den önce manuel olarak yedekleyin.

iPHONE KULLANANLAR İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

Depolama kotasından düşmeyecek olan bu yedekleme işlemi halihazırda WhatsApp’ı, Android cihazları üzerinden kullananlar için geçerli olacak. iPhone kullananlar ise WhatsApp yedekleme işlemlerini Apple’ın bulut depolama servisi iCloud üzerinden depolama kapasiteleri kapsamında yapmaya devam edecek.

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