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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam World Marketing Summit ve Kotler Awards 18 Nisan’da, Çırağan Sarayı’nda - İş-Yaşam Haberleri

        World Marketing Summit ve Kotler Awards 18 Nisan’da, Çırağan Sarayı’nda

        2025 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan ve yılın pazarlama zirvesi olarak gösterilen, Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV'nin ana medya sponsoru olduğu World Marketing Summit Zirvesi için geri sayım devam ediyor. 'İnovasyon Çağında Pazarlama' temasıyla düzenlenecek olan zirve kapsamında, uluslararası arenada pazarlama sektörünün itibarlı ödüllerinden olan Kotler Awards'ün Türkiye ayağı da ilk kez gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:12
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        World Marketing Summit 18 Nisan'da!
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        Türkiye ve dünyadan pazarlama uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini buluşturacak olan ve bu yıl ülkemizde ilk kez düzenlenen, Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu World Marketing Summit, 18 Nisan 2025’te Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek.

        ‘İnovasyon Çağında Pazarlama’ temasıyla düzenlenecek olan zirve kapsamında sektör duayenlerinin konuşmalarının yanı sıra paneller de yer alacak. Tüm gün süren zirve kapsamında ‘Yapay Zeka ve Pazarlama’, ‘Yeşil Pazarlama: Pazarlamada Sürdürülebilirlik’ ve ‘Pazarlamada Yeni Çözümler’ başlıklarıyla izleyicilere yeni nesil pazarlama trendleri aktarılacak.

        TÜRKİYE'DE BİR İLK: KOTLER AWARDS

        World Marketing Summit kapsamında, yine Türkiye’de ilk defa Kotler Awards Pazarlama Ödül Töreni olacak. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin projeleriyle yarıştığı törende 22 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. 17 Mart 2025’e kadar başvuru yapılabilen Kotler Awards’ün kazananları yalnızca Türkiye’de değil küresel ölçekte de itibarlarını güçlendirecek.

        Kotler Awards Ödül Kategorileri:

        • Pazarlamada Mükemmellik/Yaşam Boyu Başarı Ödülü
        • Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası Ödülü
        • Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü
        • Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri Ödülü
        • Yılın En Başarılı Vizyoner Lider Ödülü
        • Yılın En Başarılı Başlangıcı Ödülü
        • Yılın En Başarılı Yapay Zekâ Kampanyası Ödülü
        • Yılın En Başarılı 360 Derece Pazarlama Kampanyası Ödülü (Taşımacılık ve Lojistik - Moda ve Tekstil - Sağlık ve Güzellik - Kuyumculuk- Kozmetik - E-Ticaret – Otomotiv - İnşaat - FMCG ve Bankacılık)
        • Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülü
        • Yılın En Başarılı PR Ajansı Ödülü
        • Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Ajansı Ödülü ve Genç Kotler Ödülü

        Zirveyi yerinde takip etmek ve ödül programına başvurmak isteyenler www.kotlerimpactturkiye.org adresi üzerinden hem bilet satın alabiliyor hem de Kotler Awards Pazarlama Ödülleri’ne başvuru yapabiliyor.

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