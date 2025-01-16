World Marketing Summit ve Kotler Awards 18 Nisan’da, Çırağan Sarayı’nda
2025 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan ve yılın pazarlama zirvesi olarak gösterilen, Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV'nin ana medya sponsoru olduğu World Marketing Summit Zirvesi için geri sayım devam ediyor. 'İnovasyon Çağında Pazarlama' temasıyla düzenlenecek olan zirve kapsamında, uluslararası arenada pazarlama sektörünün itibarlı ödüllerinden olan Kotler Awards'ün Türkiye ayağı da ilk kez gerçekleşecek
Türkiye ve dünyadan pazarlama uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini buluşturacak olan ve bu yıl ülkemizde ilk kez düzenlenen, Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu World Marketing Summit, 18 Nisan 2025’te Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek.
‘İnovasyon Çağında Pazarlama’ temasıyla düzenlenecek olan zirve kapsamında sektör duayenlerinin konuşmalarının yanı sıra paneller de yer alacak. Tüm gün süren zirve kapsamında ‘Yapay Zeka ve Pazarlama’, ‘Yeşil Pazarlama: Pazarlamada Sürdürülebilirlik’ ve ‘Pazarlamada Yeni Çözümler’ başlıklarıyla izleyicilere yeni nesil pazarlama trendleri aktarılacak.
TÜRKİYE'DE BİR İLK: KOTLER AWARDS
World Marketing Summit kapsamında, yine Türkiye’de ilk defa Kotler Awards Pazarlama Ödül Töreni olacak. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin projeleriyle yarıştığı törende 22 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. 17 Mart 2025’e kadar başvuru yapılabilen Kotler Awards’ün kazananları yalnızca Türkiye’de değil küresel ölçekte de itibarlarını güçlendirecek.
Kotler Awards Ödül Kategorileri:
Zirveyi yerinde takip etmek ve ödül programına başvurmak isteyenler www.kotlerimpactturkiye.org adresi üzerinden hem bilet satın alabiliyor hem de Kotler Awards Pazarlama Ödülleri’ne başvuru yapabiliyor.