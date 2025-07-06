Xabi Alonso'dan Arda Güler övgüsü!

"BİZE ÇOK FAZLA YARDIMCI OLDU"

Milli yıldızla ilgili ayrıca Alonso, "İlk yarıda stoperlere yaklaşıp Jude Bellingham ile bağlantı kurarak bize çok fazla yardımcı oldu. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist, şutları ve işte tehlikeli olduğu yer burası." ifadelerini kullandı.