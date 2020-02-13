Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri nelerdir? Xiaomi Mi 10 Pro fiyatı ne kadar? soruları teknoloji meraklıları tarafından merakla araştırılıyor. Xiaomi firması amiral gemisi telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 10 Pro'yu tanıtırken fiyatı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri ve fiyatı...

XİAOMİ Mİ 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri ile ilgili detaylara baktığımızda telefonun 6.67 inçlik AMOLED ekran ile gelen telefonun ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 162.6 x 74.8 x 8.96 mm boyutlarına sahip Mi 10 Pro, 208 gramlık ağırlığa sahip. HDR10+ desteği ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi modelleri Snapdragon 865‘ten güç alıyor. Snapdragon 855’ göre yüzde 25 daha yüksek işlemci gücü sunan Snapdragon 865, 8 çekirdekli bir yapıda. En yüksek performanslı tek çekirdek olan Kryo 585, Qualcomm’un özelleştirdiği, ARM tarafının en güçlü çekirdek tasarımı Cortex A77’den gücünü alıyor. En hızlı Kryo 585 çekirdeği 2.84 GHz hızında çalışıyor. Diğer 3 adet Kryo 585 çekirdeği ise 2.4 GHz hızında çalışıyor. Diğer 4 adet daha düşük güç tüketimine odaklanan Kryo 585 çekirdeği ise ARM Cortex A55 tabanlı ve 1.8 GHz hızında çalışıyor. İşlemci ayrıca Adreno 650 GPU grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Mi 10 Pro’da 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı alternatifleri de mevcut.

Kameralara baktığımızda ise bizi arkada 108 Megapiksel çözünürlüğe ana kamera karşılıyor. 1/1.33 inçlik ana kameraya 20 Megapiksel çözünürlüğünde, OIS destekli ve f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı lens, 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip portre lens eşlik ediyor. Ayrıca telefonda 8 Megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens de kullanılıyor. Bu lens da 10x Hibrit Zoom ve OIS desteği ile geliyor.

Dörtlü arka kamera kurulumu ile 8K çözünürlükte videolar çekmek mümkün.

Düzenlenen etkinlikte Mi 10 Pro’nun DxOMark puanı da açıklandı. Buna göre telefon 124 puan almayı başardı.

Önde ise HDR desteğine sahip 20 Megapiksel çözünürlükte tek kamera kullanılıyor. f/2.0 diyafram değerine sahip ön kamera ile 1080p 30 FPS video kaydı gerçekleştirilebiliyor.

4.500 mAh’lik batarya ile gelen Mi 10 Pro’da 50W kablolu hızlı şarj ve 30W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca 10W ters şarj desteği de bulunuyor. Telefon kutudan 65W şarj adaptörü ile çıkacak.

Mi 10 Pro’nun diğer özellikleri arasında Wi-Fi 6 desteğinin ve 5G desteğinin de yer aldığını belirtelim.

XİAOMİ Mİ 10 PRO FİYATI

Xiaomi Mi 10 Pro üç farklı fiyat ile kullanıcılara sunulurken fiyatları ise;

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 4.999 yuan yani yaklaşık 660 euro

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 5.499 yuan yani yaklaşık 724 euro

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama alanı 5.999 yuan yani yaklaşık 790 euro