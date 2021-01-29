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Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Mi 10T Lite 128 GB özellikleri

Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı merak ediliyor. Çin merkezli bir marka olan Xiaomi yeni telefon modeli Mi 10T lite Türkiye'de satışa sunuldu. Teknoloji severler Xiaomi Mi 10T Lite özelliklerini araştırıyorlar. Peki, Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Mi 10T Lite 128 GB özellikleri

Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Mi 10T Lite 128 GB özellikleri

Xiaomi’nin amiral gemileri Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun ardından tanıtılan ve orta segmente hitap eden cihazı Mi 10T Lite ülkemizde satışa sunuldu. Fiyat performans cihazı olarak adlandırılan Xiaomi Mi 10T Lite, Türkiye’de rakiplerinden daha iyi bir fiyatla tüketicilerin karşısına çıktı.

XIAOMİ Mİ 10T LİTE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.

XIAOMİ Mİ 10T LİTE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10T Lite, Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden güç alıyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. 8 çekirdekli olan telefın harici hafıza desteğini 512 GB'a kadar izin veriyor. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunun 4.820 mAh kapasiteli bataryası ise 33 watt hızlı şarj desteği ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Yan tarafına monte edilen parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan telefon, Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile birlikte geliyor.

XIAOMİ Mİ 10T LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka kısmında dört adet kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamerayı, 8 MP geniş açılı kamerayı, 2 MP makro kamerayı ve 2 MP de derinlik kamerasını görüyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun hem arka hem de ön tarafından Corning Gorilla Glass 5 korumasının bulunduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu akıllı telefon, cihazı serin tutmak içinse Xiaomi'nin LiquidCool isimli soğutma teknolojisine sahip. Ön kamerası 16 MP olan telefonda portre modu, HDR, Sanal flaş özellikleri bulunuyor.

XIAOMİ Mİ 10T LİTE TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz'e kadar tazeleme oranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G
RAM: 6 GB (LPDDR4x)
Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)
Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)
Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Boyutlar: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm
Ağırlık: 214,5 gram

XIAOMİ Mİ 10T LİTE FİYATI

Bir alışveriş sitesinde "Xiaomi Türkiye garantili" olarak satışa sunulan Xiaomi Mi 10T Lite; 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonuyla 3.899 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Cihazın mavi, altın ve gri şeklinde üç ayrı renk seçeneğine sahip olarak satılmaktadır.

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