Redmi Note 5 Pro ile kullanıcıların büyük beğenisini kazanan Xiaomi, altı ay sonra Redmi Note 6 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen cihazın fiyatı ve bazı özellikleri, hedefi vuran sızıntılarıyla tanınan Roland Quand tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Quandt’a göre Redmi Note 6 Pro’nun siyah, mavi ve altın olmak üzere üç adet renk seçeneği olacak. Avrupa’da 3 GB RAM/ 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM/ 64 GB depolama alanı sunan iki adet versiyonu olacak. Hindistan ve Çin gibi Asya pazarlarında ise 6 GB RAM taşıyan sürümlerinin satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.

Redmi Note 6 Pro’nun fiyatının ise 200 ila 250 avro arasında olacağı düşünülüyor. Cihazın diğer performans özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi yok. Tanıtım tarihi resmi olarak açıklanmasa da 26 Eylül 2018 olarak tahmin ediliyor.

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