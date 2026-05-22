Yabancı turist sayısında düşüş

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2026 yılı nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,44 oranında bir azalarak 3 milyon 532 bin 505 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 2,08 azalarak 10 milyon 369 bin 762 oldu.

Nisanda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 13,34 (471 355) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 10,97 (387 639) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,98 (317 304) ile üçüncü sırada. İngiltere'yi (Birleşik Krallık) Bulgaristan ve Hollanda izledi.