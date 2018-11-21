AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışı tüm hızıyla sürerken aylık bazda ilk kez 6 bin adedin üzerine çıktı.

Sektörün yapmış olduğu kampanyalar ve döviz kurlarının etkisiyle yabancılar konut yatırımlarını artırırken, ekim ayında satılan konut sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 134,4 artışla 6 bin 276'ya ulaştı. Geçen yılın ekim ayında yabancılara 2 bin 677 konut satışı yapılmıştı.

Bu yılın 10 ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,8 artış göstererek 30 bin 431 oldu. Geçen yılın tamamında yabancılara 22 bin 234 konut satışı yapılan sektörde, 2018'de bu sayının 40 bine ulaşması bekleniyor.

SATILAN 3 KONUTTAN BİRİ İSTANBUL'DA

Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi ekimde de değişmeyerek İstanbul oldu. Bu yılın 10 ayında yabancıya İstanbul'da 10 bin 178 konut satıldı. İstanbul'u 6 bin 397 konutla Antalya, 2 bin 167 konutla Bursa, bin 642 konutla Yalova, bin 604 konutla Ankara ve bin 183 konutla Trabzon takip etti.

Ülke genelinde yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya'da bulunuyor. Her 100 konuttan 33'ü İstanbul, 21'i Antalya'da satılıyor.



IRAKLILAR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR



Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, Irak vatandaşları ekim ayında da zirvedeki yerini bırakmadı. Bu dönemde Iraklılara gerçekleştirilen bin 439 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 23'ünü oluşturdu. Söz konusu ayda Iraklıları 557 konut yatırımıyla İranlılar, 378 adetle Kuveytliler, 341 adetle Almanlar ve 336 adetle Ruslar takip etti.

Bu yılın 10 ayında Türkiye'den en fazla konut alan yabancı uyruklular da yine Iraklılar oldu. Bu dönemde 6 bin 305 konut satın alan Iraklıları, 2 bin 754 konutla İranlılar, 2 bin 217 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 786 konutla Kuveytliler ve bin 779 konutla Ruslar izledi. İlk üç sırayı paylaşan Irak, İran ve Suudi Arabistan uyruklu yatırımcılar, yabancıya satılan toplam konutun yüzde 37'sine sahip oldu.

"DÖVİZ GİRİŞİ 15 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın 10 ayında yabancılara gerçekleşen 30 bin 431 adetlik konut satışının, bu alanda talebin sürekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl toplamında yabancılara 22 binin üzerinde konut satışı gerçekleştiğini ve bu rakamın bu yıl çoktan aşıldığını dile getiren Durbakayım, "Yıl sonuna kadar bu rakamın 40 bin seviyesini aşmasını bekliyoruz. Geçen yıl 4 milyar doları aşan bir döviz girişi sağladık. Eğer bu konut satış miktarını 50 bin adede çıkarabilirsek, Türk ekonomisine sadece bir yıl içinde yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz girişi sağlayabiliriz." dedi.

Durbakayım, buna ek olarak yabancıların sahip oldukları konutlar için alacakları mobilya, beyaz eşya ve diğer yan ürünlerle bu rakamın 15 milyar dolara çıkabileceğini vurguladı.

Konut satışlarının ihracat kapsamına alınması ve inşaat sektörüne uygun ihracat kredisi verilmesi yönünde adımların atılmasının konut satışından 15 milyar dolarlık hedefi çok daha yukarılara taşıyacağına dikkati çeken Durbakayım, şunları kaydetti:

"Vatandaşlık için bir milyon dolarlık konut alım şartının 250 bin dolara indirilmesi, yabancı alımlarını ateşleyen ana unsurlardan biri oldu. Diğer taraftan döviz kurlarının yabancılar ve tasarrufunu dövizde değerlendiren Türk vatandaşları lehine gelişme göstermesi de bu rekor artışın bir diğer nedeni oldu. Bu kapsamda, hem yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız hem de Körfez gibi Rusya gibi yabancı yatırımcıların konut alımları büyük oranda artış gösterdi."

"VATANDAŞLIK HAKKININ KATKILARINI GÖRÜYORUZ"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu da, yabancıya konut satış rakamlarında tarihi bir artışla karşı karşıya olduklarını belirterek, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,4'lük bir yükseliş yaşandığını söyledi.

"Bu durum yabancıya verilen vatandaşlık hakkının 250 bin dolara indirilmesinin sektöre nasıl katkı sağladığını gözler önüne seriyor." diyen Tavukçuoğlu, yılın 10 ayında yabancıya konut satışının 30 bin 431'le geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70'e yakın arttığını belirtti.

Tavukçuoğlu, Irak ve İran'a satışlarda katlanarak gerçekleşen bir artışın söz konusu olduğunu kaydederek, "Yaz döneminde turizmin yeniden yükselmesiyle birlikte Almanların, İngilizlerin, İsveçlilerin Türkiye'den konut aldıklarını ve bunun da yansımalarını görebiliyoruz. 2018 yılında yaklaşık 40 bin konutu yabancıya satabiliriz. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekoru demek oluyor." diye konuştu.

"YABANCIYA SATIŞTA 40 BİN RAKAMINI BULABİLİRİZ"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise, yabancılara yapılan konut satışlarının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 arttığını belirterek, "Kasım ve aralık aylarında toplam 9 bin adet civarı bir satış gerçekleşirse yabancıya yıllık konut satış rakamı 40 bine ulaşabilir. Böylece tarihi zirve görülür. Bunun gerçekleşmesini muhtemel görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dövizin yükselmesi ve müteahhitlerin maliyetlere gelen zamlara rağmen satış fiyatlarında artış yapmamasının yabancılar için büyük fırsat olduğunu vurgulayan Özyurt, geçen dönemde de yabancıların dövizdeki yükselişi değerlendirerek fırsata çevirdiğini dile getirdi.

Özyurt, "Bundan sonra yabancı yatırımcıya yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yapıldığını biliyoruz, çalışmaların hayata geçmesiyle beraber yabancı yatırımcı sayısını çok daha yukarılara çıkacaktır." diye konuştu.

"YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜRECEK"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, döviz fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra yabancıların sektöre yatırım yapmasını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin bu alandaki konut satışında ciddi ivme yakalanmasını sağladığını söyledi.

Yabancılara konut satışında yüzde 134'ü aşan artışın mevcut stokların eritilerek sektörde canlılık yaratılmasını sağladığını dile getiren Babacan, "Bu durum ayrıca ekonomiye sunduğumuz katma değerin artırılması ve sektörümüzün dünya ölçeğinde daha çok prestij kazanması açısından çok önemli kazanımlar sağlayacak." diye konuştu.

Babacan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin çabalarıyla sektörümüzü canlandırmaya yönelik atılan adımların karşılığını görmeye başladık. Bu dönemde dövizdeki yükselişten ötürü beklemeye geçen yatırımcıları kampanyalar sayesinde yeniden harekete geçirmeyi başardık. Bu yükseliş eğiliminin yılın kalan dönemini de etkisi altına alacağını söylemek yanlış olmaz."

"İLK KEZ 30 BİN BANDI AŞILDI"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da, yabancıya konut satışında şimdiden tüm zamanların rekorunun kırıldığını, ilk kez 30 bin bandının aşıldığını söyledi.

Türkiye'nin, coğrafi konumu, ekonomik ve siyasi istikrarı, sunduğu fırsatlarla cazip bir ülke olduğuna dikkati çeken Akbal, "Ayrıca ülkemiz, sınırında yaşanan karmaşalara rağmen huzurlu ve emniyetli. Bu yüzden önemli bir tercih sebebi. Kısa vadede Türkiye olarak yabancıya konut satışından gelirimizi 10 milyar dolarların üzerine çıkaracağımızı öngörüyorum." dedi.

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