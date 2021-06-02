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"Yakın zamanda rüzgarda 10 bin megavatı kutlayacağız"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Arıcı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri-3 (YEKA RES-3) yarışmalarının her ölçekte yatırımcı için başvuru imkanı sağladığını belirterek, "Yakın zamanda rüzgarda 10 bin megavatı kutlayacağız. YEKA RES-3 ile 1,6 milyar Euro yatırım olacağını öngörüyoruz" dedi.

AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Arıcı, yaptığı açıklamada, YEKA RES-3 başvurularının 20-90 megavat aralığında, daha önceki YEKA ihaleleri kapsamındaki 6 il dışında kalan 75 il ve 42 bölge için yapılacağını ifade etti.

YEKA RES-1 ile yüzde 65 yerlilik sağlandığını dile getiren Arıcı, "YEKA RES-2 hem yerlilik hem de ölçek ekonomisinde yeni bir tecrübe getirdi. Türkiye'nin tamamında rüzgar varlığının bir işareti olan YEKA RES-3 ise her ölçekte yatırımcı için başvuru imkanı sağlıyor. Aynı zamanda megavat başına toplam 35 gigavatsaat üretim üzerinden enerji alımı en yenilikçi yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rüzgarda mini YEKA yarışmalarıyla sektöre yatırım yapmak isteyen herkese imkan sağlanacağını aktaran Arıcı, şunları kaydetti:

"İhalelerin küçük miktarlarda yapılmasının iki anlamı var. Birincisi, 20 ila 90 megavat aralığı her ölçekte yatırımcıyı çekecektir. İkincisi, megavat başına toplam 35 gigavatsaat üretim üzerinden enerji alımı, geliştirilen her proje için her rüzgar gücünde teklif verme imkanı sağlanıyor. YEKA RES-3 ile birlikte toplam 6 bin megavat YEKA projemiz oluşacak. Şu anda işletmede olan yaklaşık 9 bin 600 megavat projemizin üzerine yaklaşık da 2 bin 500 megavat inşa halinde projemiz bulunuyor. Yakın zamanda rüzgarda 10 bin megavatı kutlayacağız. 2023 hedeflerimize gururla yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve 'rüzgar bize yeter' diyoruz. YEKA RES-3 ile 1,6 milyar avro yatırım olacağını öngörüyoruz."

"YEKA RES-3 İLE RÜGARDA PROJE STOKUMUZ YÜZDE 34 ARTACAK"

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da YEKA RES-3 yarışmalarında İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla gibi rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu alanların kapsam dışında tutulduğunu, sektörün gelişiminin YEKA-2 ile çakışmadan daha düşük rüzgarlı bölgelere kaydırılmak istendiğini söyledi.

Kalaycı, YEKA RES-3'te megavat başına ilk 35 gigavatsaat miktarındaki elektrik enerjisinin sisteme verilmesi üzerine teklif alınmasını, modern ve vizyoner bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yarışma için başvuruların 12 Ekim'de yapılacak olmasının yarışmaya daha önce üzerinde çalışılmış projelerin katılabileceği anlamına geldiğini belirten Kalaycı, şöyle konuştu:

"1 Haziran itibarıyla 1000 megavatı YEKA RES-1 projesi olmak üzere toplam 2 bin 516 megavat proje ön lisans aşamasında. Lisans almış fakat işletmeye girmemiş 2 bin 413 megavat da üretim lisansı mevcut. YEKA RES-2'den gelecek olan 1000 megavat ile beraber proje stokumuz 5 bin 929 megavattı. YEKA RES-3 sayesinde gelecek 2 bin megavatlık yeni kapasite ile toplam proje stokumuz yüzde 34 artarak 8 bin megavata yaklaşacak. Bu da önümüzdeki yıllarda sektörün özellikle üretim, lojistik, montaj gibi alanlarında yeterli miktarda bir hacim oluşturacağını gösteriyor. Ayrıca 10 bin megavata yaklaşan mevcut devreye alınan santrallerimiz ile 20 bin megavat hedefimize doğru bir adım daha atmış oluyoruz. ENSİA olarak, 2022 yılı itibarıyla her yıl en az 1000 megavat yeni YEKA yarışmalarının yapılması ve ilk deniz üstü RES projemiz için de ihalenin düzenlenmesini çok önemsiyoruz."

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