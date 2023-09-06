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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 2. yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? İşte Yalı Çapkını dizisi yeni sezon fragmanı!

        Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihi

        Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını 2. sezon tanıtımı sevenlerini heyecanlandırdı. Yayınlanan yeni sezon tanıtımının ardından dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 37. bölümüyle 2. sezon açılışını yapacak. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonu ne zaman başlıyor ve tarih belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:22
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        Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon tanıtımı ile şimdiden sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. 9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezon ilk tanıtımında Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı seyirciyi heyecanlandırdı.

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        YALI ÇAPKINI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yalı Çapkını'nın 2. sezon tanıtımında henüz net bir tarih verilmedi. Ekranların sevilen dizisi 37. bölümüyle yakında her cuma izleyicisiyle bulaşacak.

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        TARO EMİR TEKİN YALI ÇAPKINI'NDA

        Son dönemlerin parlayan yıldızlarından birisi olan Tarık Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna eklenen yeni isimlerden biri. Tekin, Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet'in oğlu Kaya'ya hayat verecek.

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        SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

        Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

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        Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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