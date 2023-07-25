Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Yalı Çapkını 2. yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Başrollerini son dönemin popüler isimlerinden Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin izleyicileri "Sezon finalinden sonra Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Yalı Çapkını yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili detaylar...
Yalı Çapkını yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Popüler dizi Haziran ayında sezon finaline girmişti. Diziseverlerin gözü "Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Yalı Çapkını 2. sezon tarihi ile ilgili detaylar...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN EKRANLARA DÖNECEK?
Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Yalı Çapkını'nın Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.
YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.
Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.