Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı!
STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Demir'in aylık kazancını duyanların dudakları uçukladı. İşte Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı rakam...
Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını adlı dizide Ferit karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in projeden bölüm başı aldığı rakam ortaya çıktı.
Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile tatilde dudak dudağa objektiflere yakalanmıştı. Ortaya çıkan iddialara göre havaalanında tartışan ikili tatilden döndükten sonra ayrılık kararı aldı. Konuyla ilgili Saraçoğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı.
ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU
36. bölümü ile Haziran ayında sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 15 Ağustos'ta çekimleri başlayacak. Dizinin Eylül ayında tekrar izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor.
RAKAM DUDAK UÇUKLATTI
Eylül ayında STAR TV ekranlarına yeni sezonuyla dönecek olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, iddialara göre haftalık olarak 400 bin TL alacak.
1998 doğumlu Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun ilişkilerinin bittiği iddiaları seyirciyi çekimler başladığında ikilinin nasıl devam edecekleri konusunda merak ettirdi.